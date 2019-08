BioWare: lascia anche il lead producer della serie Dragon Age

È tempo di importanti cambiamenti per BioWare: dopo l’addio, nei giorni scorsi, del produttore di Anthem, arriva anche il saluto di Fernando Melo, lead producer della serie Dragon Age presso la celebre software house.

La notizia arriva direttamente dagli account social di Melo, che aveva lavorato per BioWare negli ultimi dodici anni, partecipando anche alla saga Mass Effect. Lo studio di cui faceva parte, BioWare Edmonton, è attualmente impegnato sul prossimo Dragon Age.

«Potendo contare su una grande guida, su una grande visione creativa e su alcuni dei migliori sviluppatori del mondo, sono sicuro che Morrison [nome in codice del gioco, ndr] sia sulla buona strada per diventare la miglior esperienza di sempre di Dragon Age. Sono incredibilmente orgoglioso e onorato di aver avuto la mia parte in tutto questo» ha scritto Melo, in un messaggio di saluto ai membri del suo team.

(1/4) Today was my last day at BioWare. After 12 years.. that’s a heck of a lot of feels. :)

Tonight I got to write my name up at our local pub, alongside many other amazing peers over the years, and it reminded me of a lot of folks no longer here that I miss dearly. pic.twitter.com/MFQELPM2jr

— Fernando Melo (@DiscoBabaloo) August 17, 2019