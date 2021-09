Bici elettrica Xiaomi Mi Smart a un prezzo shock solo per oggi su Amazon!

Se siete alla ricerca di un nuova moderna bicicletta elettrica per affrontare il traffico cittadino (e non solo) in modo più agevole, oggi abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, attualmente su Amazon potete acquistare l’ottima Xiaomi Mi Smart a un prezzo davvero imperdibile! Attenzione: l’offerta è valida solo per oggi, quindi ci consigliamo di approfittarne al più presto!

La bicicletta elettrica Xiaomi Mi Smart è il mezzo ideale per gli spostamenti veloci all’interno dell’ambito urbano, permettendovi di muovervi più velocemente e con meno sforzo. Coloro che necessitano anche di prendere ulteriori mezzi di trasporto, dall’auto all’autobus o treno, saranno felici di sapere che la bicicletta elettrica Xiaomi Mi Smart può essere comodamente piegata per occupare meno spazio; inoltre, pesa solo 14,5Kg, quindi non è particolarmente difficile da trasportare.

La bicicletta elettrica Xiaomi Mi Smart è equipaggiata con un potente motore brushless da 250 W, che permette di raggiungere una velocità massima di 25 Km/h. La batteria integrata agli ioni di litio da 5.800 mAh della bicicletta elettrica Xiaomi Mi Smart consente di percorrere circa 45 chilometri con una sola ricarica, mentre il sensore di forza TMM4 sulla ruota posteriore tiene traccia della forza con cui pedalate e vi aiuta a minimizzare lo sforzo.

Solitamente la bicicletta elettrica Xiaomi Mi Smart viene proposta a 884,99€, ma oggi potete acquistarla a soli 699€, con uno sconto del 21%. Si tratta di un’offerta assolutamente da non lasciarsi sfuggire che vi consentirà di portarvi a casa un dispositivo altamente moderno ad un prezzo super.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

» Clicca qui per acquistare la bici elettrica Xiaomi Mi Smart a prezzo scontato «

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon