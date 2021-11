Beyond Skyrim: Cyrodiil è l’espansione che omaggia la Anniversary Edition

The Elder Scrolls V Skyrim, l’RPG fantasy di Bethesda divenuto un vero cult per il genere di appartenenza, ha da poco compiuto dieci anni.

Il quinto capitolo della serie è tra l’altro da poco disponibile in una Anniversary Edition, dando modo di scoprire (o riscoprire) questo grande classico immortale.

La nostra Stefania Sperandio ha da poco scelto di raccontarci a chiare lettere perché l’anniversario di Skyrim è un evento davvero importante per l’industria dei videogames.

Senza contare che di recente qualcuno ha scoperto un nuovo e agghiacciante dettaglio presente nel gioco, nascosto in un luogo davvero molto oscuro e angosciante.

Ora, come riportato anche da Wccftech, Beyond Skyrim: Cyrodiil – la prossima espansione originale in sviluppo come parte del più ampio progetto chiamato Beyond Skyrim – ha deciso di omaggiare la recente Anniversary Edition.

Per celebrare il decimo anniversario di The Elder Scrolls V, il team di modder ha condiviso un nuovo trailer di cinque minuti completamente inedito di Cyrodiil, a dimostrazione dei progressi fatti negli ultimi anni.

Trovate il video poco più in basso:

Detto questo, ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di poter tornare nella Provincia Imperiale durante l’era di Skyrim: la FAQ ufficiale sul sito del progetto dice che lo sviluppo è nella sua fase intermedia, suggerendo che potrebbero passare anni prima che venga rilasciato.

Anche così facendo, Beyond Skyrim: Cyrodiil sarà con molta probabilità lanciato prima di The Elder Scrolls VI, che a quanto pare si prenderà i “suoi tempi”, come accennato di recente da Todd Howard.

Ricordiamo anche che Bethesda sta lavorando a spron battuto su Starfield, l’RPG sci-fi che promette di essere uno «Skyrim tra le stelle».