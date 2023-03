Bayonetta è un personaggio che fa venire voglia di avere figli, per Kamiya

Se ne sono dette di ogni su Bayonetta, la sensuale strega di Platinum Games ideata (tra gli altri) da Hideki Kamiya. Di sicuro è sensuale al punto di stimolare, come dire, voglia di paternità/maternità.

Ma Kamiya non si riferisce alla sua versione adulta, ma quella apparsa nel recente Bayonetta Origins (che trovate su Amazon).

Un titolo che rappresenta un nuovo inizio per il franchise, perché Platinum Games ha tutta l’intenzione di dare ulteriori possibilità alla strega di tornare in azione.

Probabilmente ci sarà anche un quarto capitolo, un giorno, visto che lo stesso Kamiya lo ha menzionato per la prima volta qualche tempo fa. Per ora, però, la piccola Cereza può creare un boom delle nascite.

L’anno scorso, secondo un recente rapporto di Bloomberg, il Giappone ha prodotto il numero più basso di neonati dal 1899. Un altro approfondimento del The Guardian aggiunge che la tendenza al ribasso è stata così terribile che il primo ministro Fumio Kishsida ha detto che il paese dovrebbe concentrare la sua attenzione sulle “politiche riguardanti i bambini e i bambini -allevamento”.

Come riporta Kotaku, Hideki Kamiya ha un suggerimento per il primo ministro e per tutti i cittadini giapponesi: giocare Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon.

In occasione del lancio del gioco, Kamiya pubblicò infatti un tweet con un semplice processo che, secondo lui, innescherà un boom delle nascite:

「セレッサと迷子の悪魔」を遊ぶ

↓

セレッサみたいな子供が欲しくなる

↓

空前の結婚ブームが来る

↓

少子化問題が解決する

↓

みんな幸せ — 神谷英樹 Hideki Kamiya (@PG_kamiya) March 17, 2023

«Gioca “Cereza and the Lost Demon” ↓

Voglio una bambina come Cereza ↓

Sta arrivando un boom matrimoniale senza precedenti ↓

Il problema del calo della natalità sarà risolto ↓

Tutti felici»

La dolcezza della piccola Cereza, che effettivamente ci ha colpito molto anche in fase di recensione, dovrebbe essere quindi lo stimolo per avere tanti piccoli bambini e bambine come lei.

Il metodo condiviso da Hideki Kamiya è senz’altro frutto del suo amore per il franchise, che ha potuto far crescere soprattutto con il supporto di Nintendo, verso la quale ha dichiarato eterna gratitudine.