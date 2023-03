Dopo Bayonetta Origins, Kamiya non intende fermarsi: «Voglio nuove avventure di Cereza»

Da oggi è ufficialmente disponibile sul mercato Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, la nuova tenera e sorprendente avventura della strega più amata dei videogiochi che ci mostra l’inizio della saga action di PlatinumGames con un gameplay più votato all’avventura più che all’azione.

Un esperimento coraggioso ma che si è già rivelato vincente, riaccendendo anche l’entusiasmo degli sviluppatori e dello stesso Hideki Kamiya per continuare a lavorare su nuovi videogiochi della saga (trovate Bayonetta Origins su Amazon).

Nella nostra recensione vi abbiamo infatti svelato che Origins «ci ha mostrato un nuovo modo di raccontare le vicende della strega più amata dei videogiochi, con meccaniche di gameplay coraggiose votate a soddisfare anche i giocatori più inesperti»: un adorabile esperimento ben riuscito che, stando alle ultime dichiarazioni degli sviluppatori, non dovrebbe essere affatto l’ultimo.

In un’intervista rilasciata a GameSpot, Hideki Kamiya ha infatti confermato di voler continuare ad approfondire la saga di Bayonetta: se inizialmente pensava a spin-off sui personaggi più popolari, l’ottimo lavoro svolto con Origins ha riacceso la sua passione per Cereza, ammettendo di non voler vedere alcuno stop alle sue avventure.

Il terzo capitolo della saga aveva infatti chiuso nel migliore dei modi la saga dell’amatissima strega, motivo per il quale lo storico director aveva ammesso di voler vedere nuovi protagonisti inediti, come Rodin o Cutie J, ma che nessuno lo aveva mai preso sul serio.

Dopo Bayonetta Origins si è però preso una piccola rivincita, dicendo che «forse ora le persone inizieranno a crederci un pochino», ma ammettendo allo stesso tempo di avere le idee chiare per il futuro:

«Questo gioco ha superato le mie aspettative, riaccendendo il desiderio di vedere ancora nuove avventure della giovane Cereza e non lasciare che finiscano con questo gioco».

Ovviamente Kamiya sottolinea che molto dipenderà anche da quelle che saranno le reazioni dei fan, ma se l’accoglienza sarà positiva potremmo presto vedere un secondo capitolo di questo prequel, approfondendo ulteriormente le avventure di Cereza prima del suo passaggio ad età adulta.

Ricordiamo che Bayonetta Origins è disponibile da oggi per l’acquisto, naturalmente solo su Nintendo Switch: se siete ancora indecisi se aggiungerlo alla vostra collezione, segnaliamo che potete provarlo gratuitamente grazie a una demo dedicata.

La saga di Bayonetta è ormai diventata particolarmente importante per Nintendo e PlatinumGames: il terzo episodio della trilogia ha da poco raggiunto addirittura il milione di copie vendute.