Bayonetta 3 già a prezzo scontato su Amazon! -22%

Avete una Nintendo Switch ma non avete recuperato ancora il nuovissimo Bayonetta 3, terzo capitolo della celeberrima serie? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere già il titolo a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Terzo capitolo della celeberrima serie, Bayonetta 3, oltre a Bayonetta, permetterà di vestire i panni della misteriosa Viola, la quale sembra essere collegata al passato di Bayonetta e soci. Ad impreziosire l’offerta ci sono dei personaggi, vecchi e nuovi, ancora più carismatici e potenti, insieme ad una colonna sonora allo stato dell’arte che gioca con le tracce classiche inserendole nei momenti migliori, e arrangiandole quando serve.

Bayonetta 3 poteva essere un pallido more of the same, un videogioco stanco dopo anni ed anni di sviluppo, o solo un terzo capitolo di una trilogia. Invece è una serenata al chiaro di luna per una protagonista cementata nell’immaginario collettivo, un’esposizione rara di creatività al servizio dello stile e del gameplay, e l’ennesimo videogioco da non perdere per Nintendo Switch.

Nella nostra recensione, dove il prodotto si è aggiudicato un eccellente 9,5, abbiamo affermato che “Bayonetta 3 è il miglior titolo di PlatinumGames per creatività e messa in pratica di idee uniche lato gameplay. Una summa di ciò che di grandioso può fare lo studio nipponico, e questa saga, dal lato estetico e narrativo. Un’esibizione sontuosa di stile e sostanza, un terzo capitolo esplosivo di una serie che si mette elegantemente nel gradino più alto degli stylish action: un’Apoteosi perfetta“.

Solitamente Bayonetta 3 viene venduto a 59,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 46,79€, con uno sconto del 22% e un risparmio reale di 13,2€! Si tratta di un’occasione imperdibile per prenotare un gioco uscito recentemente a prezzo scontato!

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.