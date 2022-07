Bayonetta 3: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Dopo una lunga attesa, finalmente Nintendo ha svelato la data d’uscita di Bayonetta 3, terzo capitolo ella celeberrima saga di action game realizzata da Platinum Games. In un recente video gameplay ricco d’azione, lo sviluppatore ha mostrato il nuovo taglio di capelli di Bayonetta e meccaniche di gioco inedite, come l’abilità che permette a Bayonetta di prendere il controllo dei demoni.

Oltre a Bayonetta, sarà possibile vestire i panni della misteriosa Viola, la quale sembra essere collegata al passato di Bayonetta e soci. Bayonetta 3 sembra voler espandere sia la scala dell’azione che della storia, stando al trailer di lancio.

Bayonetta 3, per la prima volta nella saga, proporrà un filtro nudità per limitare la sensualità degli incantesimi. Alcuni fan si sono domandati se, con la popolarità di Nintendo Switch, le situazioni più estreme dal punto di vista visivo potessero essere limitate in questo nuovo episodio.

«La strega è tornata ed è più sexy che mai», afferma Platinum Games in uno dei suoi ultimi tweet, mostrando come funziona questo filtro nudità, liberamente disattivabile a piacimento dei giocatori. In buona sostanza, tutte le volte in cui la strega si spoglia per poter lanciare i suoi incantesimi attraverso i capelli… non lo fa. Rimane vestita, ma non c’è nessun altro taglio a livello visivo. In questo modo, promette Platinum, ogni giocatore potrà «giocare direttamente in soggiorno senza doverti preoccupare di cosa c’è sullo schermo».

Oltre all’edizione standard del gioco, sarà disponibile anche la Trinity Masquerade Edition di Bayonetta 3, che include un artbook di 200 pagine e tre copertine diverse, che insieme formano un panorama. Come di consueto, i pezzi di quest’ultima saranno particolarmente ridotti, quindi vi consigliamo di effettuare il preorder il prima possibile per riuscire ad assicurarsi una copia.

Bayonetta 3 sarà lanciato il prossimo 28 ottobre in esclusiva per Nintendo Switch. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

