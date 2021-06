Battlefield 2042: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Dopo diversi mesi di attesa, finalmente Electronic Arts e DICE hanno presentato Battlefield 2042, nuovo capitolo della celeberrima serie di sparatutto in prima persona in arrivo a fine anno su tutte le principali piattaforme, incluse le console della passata generazione.

A differenza dei precedenti capitoli, e in modo del tutto simile a quanto successo con Call Of Duty Black Ops 4, Battlefield 2042 non conterrà una campagna single player, bensì fornirà tre esperienze diverse, all’interno delle quali vivere molteplici modalità, che in teoria dovrebbero riuscire a soddisfare i palati di ciascun appassionato della serie.

Lo sparatutto è ambientato nell’anno 2042, con un pianeta colpito da un tutt’altro che imprevisto collasso climatico che dà il là a blackout su larga scala, carenze di cibo e acqua la cui conseguenza primaria è la più grande crisi di rifugiati mai vista nella storia dell’uomo.

Battlefield 2042 offrirà un’esperienza diversa a seconda della piattaforma sulla quale giocherete. Infatti, su PC, PS5 e Xbox Series X|S il numero massimo di utenti contemporaneamente sulla mappa sarà di 128 giocatori, mentre sulle “vecchie” Xbox One e PS4 questo numero sarà dimezzato. DICE ha già affermato che, in questi ultimi casi, il layout delle mappe sarà ridimensionato e adattato per non risultare dispersivo.

Battlefield 2042 sarà lanciato il prossimo 22 ottobre per PC Windows via Origin, Steam ed Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One, mentre l’accesso anticipato scatterà il 15 ottobre. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

