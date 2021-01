Battleborn questo mese dimostra che i giochi possono chiudere per sempre, anche nel single-player

Tutto quello che poteva andare storto è andato storto, per Battleborn. Era il 2016 quando Gearbox diede i natali allo shooter, che però si scontrò con il successo di Overwatch di Blizzard Entertainment, finendo con il rimanerne letteralmente schiacciato. Il gioco andò incontro a un destino decisamente infausto, fino a quando – nel 2019 – il publisher 2K annunciò che avrebbe chiuso definitivamente i battenti a inizio 2021. E così sarà.

È arrivata la conferma che il titolo, che da oltre un anno non era più scaricabile, smetterà definitivamente di funzionare dal 25 gennaio in poi, anche nella sua componente single-player, quindi non potrete semplicemente più fare nulla di nulla all’interno del mondo di Battleborn.

Nelle FAQ dedicate al gioco, come evidenziato dai colleghi di Pure Xbox, infatti leggiamo:

Sarò ancora in grado di giocare a Battleborn in qualche modo (ad esempio con la campagna single-layer, o in partite peer-to-peer), dopo la chiusura dei server? No. Una volta che i server saranno offline il 25 gennaio 2021, Battleborn non sarà più giocabile in nessun modo.

Se volete godervi le vostre ultime partite, insomma, approfittatene prima che si arrivi alla definitiva chiusura dei server alla fine del mese.

Nel frattempo, la questione riaccende il dibattito sui videogiochi come beni digitali con licenza d’uso, e non di possesso, tra coloro che non lo ritengono un problema e chi invece è contrariato dal fatto che anche le modalità in single player di un gioco, con queste procedure, siano prima o poi destinate a volatilizzarsi – come accadrà a Battleborn il 25 gennaio.