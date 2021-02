Baldur’s Gate 3, le grandi novità di oggi: arriva il Druido

L’attesa per l’aggiornamento 4 di Baldur’s Gate 3 era altissima, con l’odierna diretta in streaming di Larian Studios dedicata a svelare tutte le novità in arrivo all’interno del suo amato gioco di ruolo, per ora disponibile in accesso anticipato per i giocatori su PC. L’aggiornamento, battezzato Patch 4: Nature’s Power, porterà una classe giocabile tutta nuova all’interno dell’opera, rappresentata dal druido.

Vediamo da vicino tutte le novità.

L’arrivo del Druido in Baldur’s Gate 3

La nuova classe, lanciata con l’odierna patch, è quella del druido, che viene accompagnata da oltre 30 abilità e incantesimi che la caratterizzeranno. Inoltre, ci sono anche nuove voci e nuove linee di dialogo apposite, in maniera tale che giocare con questa classe vi offra l’esperienza completa che avete con tutte le altre.

I druidi, ci anticipa Larian nella nota con cui ci ha raggiunto, possono «modificare la loro forma per adattarsi a diverse situazioni. Possono spaccare le ossa o lanciare via i nemici come lupi mannari o orsi polari». O, perché no, potreste anche trasformarvi in un ragno, o in un corvo – o in un gatto, perché oggi è la giornata del gatto e tutti amano i gatti. Al momento sono presenti otto diverse forme in cui trasformarsi, da druido, quindi potrete davvero sbizzarrirvi.

Inoltre avrete a disposizione due diversi Circoli da cui il vostro druido potrà arrivare – e la scelta influenzerà le meccaniche di gioco: il Circolo della Terra e il Circolo della Luna. Il primo vedrà i druidi arrivare da lande gelate, coste soleggiate, foreste incantante e piane erbose, con influenza sul potere a disposizione del gioco. Il secondo, invece, offre il dono di essere in grado di trasformarsi nelle forme più potenti (come l’orso polare).

Pronti a divertirvi con i Druidi in Baldur's Gate 3?

Le altre novità per Baldur’s Gate 3

Sono in arrivo anche altre novità con questo aggiornamento, che migliorano delle feature e risolvono problematiche che erano emerse, rendendo anche “più pulite” le sequenze filmate. Tra le novità:

Dado caricato opzionale;

Migliorato il video con Speak with dead;

Miglioramenti per il multiplayer, come la possibilità di vedere equipaggiamenti, incantesimi, inventario e dati dei personaggi;

Miglioramenti per la quality of life, con la possibilità di mirare amici o nemici premendo sul loro ritratto direttamente dalla UI.

Vi ricordiamo che Baldur’s Gate 3 è disponibile in accesso anticipato su Steam. Il gioco, alla sua uscita definitiva, sarà ufficialmente anche in italiano: ne abbiamo parlato con nientemeno che Fiorenzo delle Rupi, veterano delle localizzazioni, nell’approfondimento firmato dal nostro Valentino.