Back to School Mediaworld: tante offerte tech per il ritorno a scuola!

Non è certo semplice tornare alla routine di tutti i giorni, dopo un lungo periodo di vacanze. Specialmente per gli studenti, che da settembre dovranno ritornare tra i banchi di scuola (o a fare didattica a distanza), e dovranno prepararsi per le lezioni. Per aiutarvi nel ritorno in classe ci sono le offerte per la scuola del Back to School Mediaworld!

La grande catena di elettronica propone una serie di offerte imperdibili pensate per il ritorno a scuola. Ovviamente il tutto a tema tecnologia, con le migliori offerte tech in circolazione. Sono tantissimi gli sconti proposti da Mediaworld, e oggi vi consigliamo quelli più interessanti.

Come l’HP 30Q85EA All in One, che potrete acquistare al costo di €549,00 al posto dei normali €699,00 di listino, con un risparmio di oltre €100. Questo All in One è la soluzione ideale per avere un hardware in grado di supportare sia la didattica a distanza, sia l’attività di studio giornaliera.

È dotato di un processore Intel Core I3-1115G4 (3 GHz – 6 MB L3), con un SSD da 512GB ed una RAM da 8GB. Questo significa una certa sicurezza nell’uso giornaliero, con un’affidabilità ottima data da un processore performante e dalla memoria a stato solido. Il display è un altro punto di forza del HP 30Q85EA All in One con i suoi 23,8 pollici Full HD, per avere una facilità di lettura e comprensione soddisfacente anche in questo caso per il lavoro, lo studio, o l’uso quotidiano del PC per le più svariate motivazioni.

Questo è solo uno dei prodotti del Back to School Mediaworld tra i tanti proposti. Mentre vi consigliamo di consultare la pagina con la lista totale delle promozioni dedicate, qui sotto trovate una nostra selezione delle migliori offerte tech per la scuola.

Back to School Mediaworld: le migliori offerte tech per la scuola