Back to School Gamestop: scopri le linee scuola dedicate al mondo dei videogiochi!

Il ritorno tra i banchi è diventato realtà in diverse regioni d’Italia, ma siete ancora in tempo per rinnovare le vostre dotazioni scolastiche ed esprimere pienamente il vostro stile e le vostre preferenze – anche e soprattutto in tema di gaming. A tal proposito, oltre alle tante proposte relative al back to school che abbiamo snocciolato, vi segnaliamo anche quelle dedicate al ritorno a scuola di GameStop, la popolare catena di rivendita di videogiochi e accessori dedicati ai gamer di tutte le età.

Grazie al suo back to school, il rivenditore vi consente di approfittare di una serie di proposte a tema Fortnite, il battle royale più famoso del mondo firmato da Epic Games. Astucci, zaini per tutti i gusti e anche i diari sono pronti a dare l’imbarazzo della scelta ai fan del videogioco, sempre estremamente popolare soprattutto tra i più giovani. Se, però, alle sparatorie virtuali preferite l’ingegno e le atmosfere del sempreverde Minecraft, c’è una collezione di prodotti back to school anche per il videogioco Mojang, che a sua volta spazia dagli astucci al diario, passando per gli zaini dove a capeggiare è l’iconico creeper.

Siete tipi più classici e il vostro cuore batte solo per Nintendo? La linea di prodotti dedicati a Super Mario, in occasione dei 35 anni del più celebre personaggio dei videogiochi, è quasi d’obbligo: potrete decidere tra sacche e zainetti dedicati non solo all’idraulico baffuto, ma anche alla principessa Peach e ai fedelissimi Yoshi e Toad, sempre pronti ad accompagnarci in qualsiasi stramba avventura per il Regno dei Funghi.

Chiudiamo la nostra selezione segnalandovi anche le proposte back to school a tema Dragon Ball Z, caratterizzate da un design che richiama gli abiti di Goku, che trovate sia nello zaino che nello spazioso astuccio ovale che fa parte della collezione.

Di seguito, le proposte back to school imperdibili proposte da GameStop.

Back to School GameStop