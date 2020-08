Back to School eBay: tante offerte per il tuo ritorno a scuola!

La fine di agosto è ormai all’orizzonte, il che significa che con essa si concretizzerà anche il ritorno a scuola (e quello al lavoro, in caso non siate già tornati alla vostra routine). Così, sui diversi store online impazzano le offerte Back to School, che vi consentono di approfittare di promozioni dedicate proprio al ritorno alla vita di tutti i giorni, da quella dietro i banchi a quella dietro alla scrivania, con anche suggerimenti su come tenersi in forma nel tempo libero che avanza tra gli impegni della quotidianità.

Anche il rivenditore eBay non fa eccezione e sta proponendo sulle sue pagine tanti sconti sui prodotti più svariati, in vista del back to school che ci attende tutti di qui a poco. Per quanto riguarda i giovanissimi, ad esempio, potete trovare delle promozioni che vi consentono di acquistare diversi astucci Carioca per i vostri figli, già attrezzati con pastelli, righelli, matite, penne e gomma da cancellare, e accompagnati da un design che richiama adorabili animali di tutto il mondo. Il risparmio è fino al 20% sugli acquisti multipli.

Potete acquistare con la stessa formula la coloratissima Valigetta Carioca Travel Kit, risparmiando fino al 20% su acquisti multipli: la confezione a valigetta di plastica contiene 30 pennarelli colorati, a cui accompagna un album da colorare. Un divertimento ideale per i più piccoli, che renderà sicuramente più dolce il loro ritorno a scuola.

Se, invece, state cercando una soluzione per rendere più comodo l’ufficio presso cui state per tornare, segnaliamo uno sconto davvero corposo sulla spaziosa scrivania Homcom per PC: in un elegante marrone effetto legno, questa scrivania propone tanti ripiani per il vostro computer, compreso quello sorpaelevato per monitor o accessori. Accanto a voi potete sistemare cartelle, libri, documenti e, sulla destra, anche telefono o eventualmente stampante, custodendo nei cassetti altri accessori di cui avete bisogno mentre lavorate.

Di seguito, vi segnaliamo le offerte Back to School più imperdibili proposte da eBay.

Offerte Back to School – La proposta di eBay