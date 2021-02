Back 4 Blood: preorder a prezzo scontato disponibile su Amazon

Su Amazon è iniziata la Gaming Week, iniziativa che, sino al prossimo 21 febbraio, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti gaming e videogiochi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! Tra questi troviamo anche Back 4 Blood, nuovo titolo realizzato da Turtle Rock Studios, creatori e team di sviluppo dello sparatutto cooperativo di grande successo Left 4 Dead, in collaborazione con Warner Bros Interactive Entertainment, che potete già acquistare a 59,99€, invece dei 69,90€ richiesti solitamente di listino.

Back 4 Blood è stato pensato da zero come un titolo premium e originale, che unisce il meglio di quello che ha reso gli FPS co-op a tema zombie così popolari con nuove caratteristiche e tecnologie all’avanguardia. Nel gioco vi ritroverete al centro di una guerra contro gli infestati: umani trasformati da un letale parassita in creature terrificanti determinate a divorare ciò che resta dell’umanità. Il vostro compito, in un mondo dominato dagli infestati, sarà fare piazza pulita dei nemici, così da salvare l’umanità dall’estinzione.

Back 4 Blood sarà lanciato il prossimo 22 giugno per Sony Playstation 4, Playstation 5 e Xbox One/Xbox Series X|S. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

» Clicca qui per prenotare Back 4 Blood a prezzo scontato «

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon