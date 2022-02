Auricolari, vinili, CD e casse Bluetooth con sconti incredibili nelle nuove offerte MediaWorld!

Le offerte continuano da Mediaworld con l’imperdibile promozione “Musica per le tue orecchie“, la quale vi consentirà di mettere le mani su tantissimi prodotti musicali a prezzi davvero convenienti! L’iniziativa durerà sino alla mezzanotte di oggi, quindi vi consigliamo di approfittarne al più presto!

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, ad esempio, trovate gli auricolari Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe, che potete portarvi a casa a soli 219€, rispetto agli usuali 279€ di listino, per un risparmio reale di 60€. Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare questi ottimi auricolari risparmiando notevolmente sul loro prezzo di acquisto usuale.

Gli auricolari Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe quali offrono un audio spaziale di altissimo livello, con rilevamento dinamico della posizione della testa. Il comfort è assicurato dai cuscinetti affusolati, realizzati in morbido silicone e disponibili in tre taglie.

Gli auricolari Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe garantiscono un’immersione completa, in virtù della cancellazione attiva del rumore per bloccare i suoni indesiderati, ma potete anche attivate l’opzione “Trasparenza” per sentire gli avvisi importanti ed eventuali voci degli interlocutori.

