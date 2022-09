Auricolari true wireless di Pikachu a meno di 29€ su Amazon!

State cercando un nuovo paio di auricolari true wireless a buon prezzo? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato un’interessante iniziativa che vi permette di acquistare gli auricolari dedicati a Pikachu a un prezzo assolutamente imperdibile!

Gli auricolari dedicati a Pikachu sono ultra leggeri e adatti a tutte le persone. Grazie al chip Bluetooth 5, potrete godere di una stabile connessione senza fili e molto facile da accoppiare a tutti i vostri dispositivi

Gli auricolari dedicati a Pikachu sono anche compatibili con i maggiori assistenti virtuali in circolazione, come Apple Siri, Samsung Bixby e Google Assistant, così da usare i comandi vocali per riprodurre/mettere in pausa la musica, cambiare i brani e altro ancora.

Gli auricolari dedicati a Pikachu offrono una grande autonomia, in quanto garantiscono fino a quattro ore di ascolto con una sola ricarica, che arrivano sino a oltre 25 ore utilizzando la custodia. All’interno della confezione, troveremo anche tre punte in silicone morbide e flessibili per trovare la migliore vestibilità e la migliore esperienza di ascolto.

Solitamente, gli auricolari dedicati a Pikachu vengono proposti a 32,99€, ma attualmente potete portarveli a casa a soli 28,99€, con uno sconto del 12%. Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare un ottimo paio di auricolari true wireless risparmiando notevolmente sul loro prezzo di acquisto!

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon