Auguri Nathan! Uncharted 2 compie 11 anni

Sono giorni impegnati per i videogiocatori, che continuano a seguire da vicino tutte le ultime novità relative alla next-gen, che si tratti delle prossime console o delle nuove GPU di NVIDIA o AMD che stanno definendo il futuro del PC gaming. Tuttavia, sappiamo che gli appassionati del videogioco non disdegnano nemmeno l’idea di guardarsi indietro, di tanto in tanto, motivo per cui la nostalgia è una delle colonne portanti del nostro mercato preferito.

A tal proposito, probabilmente i nostri lettori più nostalgici sapranno già che quella odierna è una data speciale per i fan dei giochi Naughty Dog: era infatti il 13 ottobre 2009 quando Uncharted 2: Il covo dei ladri faceva il suo esordio assoluto sul mercato, debuttando prima negli Stati Uniti e sbarcando solo il 16 ottobre in Europa – dopo essere arrivato il 15 in Giappone e Australia. Il 13, insomma, fu la data in cui Nathan fece per la prima volta il suo ritorno, salvo poi distribuirsi sui vari mercati nei giorni successivi.

Sicuramente undici anni sono passati al volo e perfino Naughty Dog è d’accordo. Per celebrare la ricorrenza, la software house ha condiviso un tweet sul suo account ufficiale, dove leggiamo:

11 anni fa alla data di oggi, Uncharted 2: Il Covo dei Ladri venne lanciato per la prima volta. Il tempo vola!

Ad accompagnare il cinguettio è un brevissimo video che esibisce il logo del gioco.

11 years ago today, Uncharted 2: Among Thieves first launched! Time flies! pic.twitter.com/H3OiuQyHVn — Naughty Dog (@Naughty_Dog) October 13, 2020

Il più recente capitolo principale della saga è, ad oggi, Uncharted 4: Fine di un ladro, pubblicato nel 2016. Naughty Dog ha dichiarato terminata l’epopea di Nathan Drake – e ha dedicato a Chloe il successivo spin-off Uncharted: L’Eredità Perduta – ma chissà che in futuro non possano esserci ulteriori novità per il franchise, magari su PlayStation 5.