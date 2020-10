Asus ROG Strix GeForce RTX 2080 SUPER Advanced Edition a meno di 800€ su Amazon!

Volete acquistare la vostra prima scheda grafica o acquistarne una nuova? Attualmente su Amazon potete acquistare la potente Asus ROG Strix GeForce RTX 2080 SUPER Advanced Edition ad un prezzo incredibilmente conveniente!

Asus ROG Strix GeForce RTX 2080 SUPER Advanced Edition è in grado di offrire performance di alto livello grazie all’impiego di una GPU basata sull’architettura Turing, una delle più avanzate al mondo per videogiocatori e creatori di contenuti. La scheda video offre 3.072 CUDA Core con un clock di base di 1.650MHz in grado di raggiungere la frequenza di 1.815MHz in Boost Clock ed è equipaggiata con 8GB di velocissima memoria RAM GDDR6 che viaggia alla velocità di 15,5Gb/s. Ovviamente, la scheda grafica è in grado di eseguire anche i titoli più pesanti con gli effetti di Ray Tracing in tempo reale attivi, per godersi al massimo dettaglio tutti i videogiochi di ultima generazione.

Rispetto alla Founders Edition, ed altri prodotti di terze parti, l’Asus ROG Strix GeForce RTX 2080 SUPER Advanced Edition sfrutta un design dello slot a 2,7 scanalature per una maggiore superficie di dissipazione del calore. Lo spazio aggiuntivo aumenta il potenziale di overclocking e consente alle ventole di funzionare a velocità ancora più basse nei momenti di uso meno intensi. Inoltre, l’avanzato controller integrato ferma le ventole quando la temperatura interna della GPU è inferiore a 55°C, consentendo di godere dei giochi più leggeri in totale silenzio. Quando le temperature salgono oltre la soglia, le ventole si riavviano automaticamente.

Sappiamo che componenti così importanti necessitano di una sezione di alimentazione all’altezza e l’Asus ROG Strix GeForce RTX 2080 SUPER Advanced Edition è armata con una serie di condensatori premium, stadi di potenza DrMOS e bobine in lega in grado di spingere al massimo le prestazioni. Infine, la tecnologia MaxContact utilizza una lavorazione di precisione per creare una superficie di diffusione del calore che raggiunge un contatto due volte maggiore con il chip GPU, con conseguente migliore trasferimento termico.

Solitamente, Asus ROG Strix GeForce RTX 2080 SUPER Advanced Edition viene proposta al prezzo di 1.084,99€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 794,89€, con un risparmio di ben 290,10€ sul prezzo usuale di listino.

» Clicca qui per acquistare ASUS ROG Strix GeForcee RTX 2080 Super Advanced Edition a prezzo scontato «

