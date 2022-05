ASUS ExpertBook B1, notebook business in alluminio, con uno sconto di 140 euro su Amazon!

Stavate pensando di acquistare un nuovo notebook pensato per lavorare alla grande in mobilità? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere l’ASUS ExpertBook B1 a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Il notebook ASUS ExpertBook B1 è equipaggiato con un display IPS da 15,6″ con trattamento anti riflesso a risoluzione Full HD. Sotto alla scocca, il dispositivo è animato dal processore Intel Core i5-1135G7H di undicesima generazione, dotato di quattro core e otto thread, accompagnato dalla GPU integrata Intel Iris Xe per tutti i compiti grafici. Per prestazioni ancora migliori, ASUS ha deciso di installare nel notebook ASUS ExpertBook B1 un SSD da 256 GB, mentre la scheda tecnica è completata da 8 GB di RAM.

Il notebook ASUS ExpertBook B1 è lo strumento ideale per chi è alla ricerca di un dispositivo in grado di fornire buone prestazioni e massima portabilità, senza trascurare anche la robustezza e un ottimo comfort durante la digitazione e visualizzazione dei contenuti. Infatti, il suo peso di soli 1,73 Kg lo rende facilmente trasportabile, mentre la conformità allo standard militare americano MIL-STD 810H assicura un’ottima resistenza a cadute e danni accidentali.

La privacy e la protezione dei propri dati è particolarmente importante in ambito business ed è per questo che il notebook ASUS ExpertBook B1 dispone di un sensore di impronte digitali integrato e uno sportellino fisico per la webcam.

Solitamente il notebook ASUS ExpertBook B1 viene proposto a 889€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 749€, con uno sconto del 16% e un risparmio reale di 140€. Si tratta dell’occasione perfetta per acquistare un ottimo notebook a prezzo scontato.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.