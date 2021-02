Assassin’s Creed Valhalla, ecco il nuovo (gigantesco) aggiornamento!

Era nell’aria e ora è arrivata la conferma ufficiale: a partire dalle ore 13.00 italiane del 16 febbraio, infatti, i giocatori di Assassin’s Creed Valhalla potranno scaricare su tutte le piattaforme un generoso nuovo aggiornamento maggiore, che porta il gioco alla versione 1.1.2 e che introduce anche alcune importanti novità – tra cui i raid di fiume.

L’aggiornamento, come avevano anticipato le indiscrezioni, avrà dimensioni davvero generose, come potete leggere di seguito:

Xbox Series X/S : 19,53 GB

: 19,53 GB Xbox One : 15,27 GB

: 15,27 GB PlayStation 5 : 11,18 GB

: 11,18 GB PlayStation 4 : 10,23 GB

: 10,23 GB PC: 18,04 GB

Oltre che sulle piattaforme citate (che su PC comprendono Ubisoft Connect ed Epic Games Store), il gioco sarà aggiornato da domani anche su Google Stadia e su Amazon Luna.

Oltre ai raid di fiume, l’aggiornamento introduce anche tre nuove abilità, delle nuove skill e delle migliorie a problemi che erano stati riscontrati dall’uscita in poi. Se siete in cerca del dettagliato e generoso changelog, potete trovarlo in inglese a questo indirizzo. Nel momento in cui battiamo questa notizia la pagina in italiano risulta non accessibile, ma la troverete a breve a questo indirizzo.

Vi ricordiamo che Assassin’s Creed Valhalla porta avanti il filone di Origins e Odyssey, con un’ibridazione tra i canoni tradizionali dell’avventura di casa Ubisoft e delle meccaniche da gioco di ruolo. Questa volta, il Credo degli Assassini sarà alle prese con i tempi dei Vichinghi e i giocatori vestiranno i panni di Eivor, condottiero norreno personalizzabile nel sesso e nell’aspetto dal giocatore, che guiderà i suoi popoli alla conquista della Bretagna.