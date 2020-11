Assassin’s Creed Valhalla non ha achievement su PC (ed è voluto)

I giocatori che hanno acquistato Assassin’s Creed Valhalla su PC si sono probabilmente resi conto che il gioco manca d un tradizionale sistema di achievement da collezionare, corrispondente a quello console, o ai tradizionali Trofei di PlayStation. Una dimenticanza o un bug, considerando che di recente Ubisoft aveva proposto il sistema su Watch Dogs Legion? La risposta della casa transalpina non si è fatta attendere e ha spiegato che la scelta è voluta.

Sui forum ufficiali in cui veniva interrogato in merito, un portavoce di Ubisoft ha spiegato che la compagnia vuole favorire le Challenge al posto degli achievement, completando le quali è possibile avere anche delle ricompense in-game o su Ubisoft Connect, anziché semplicemente completare una bacheca di cui far mostra come si fa tradizionalmente.

Eivor in Assassin's Creed Valhalla

Come spiegato dal portavoce la misura si applicherà anche alle future uscite Ubisoft su PC:

Gli Achievement non sono disponibili per questo gioco su PC, ed è una scelta voluta. Al posto degli Achievement abbiamo delle Challenge espanse, che forniscono degli XP e altre ricompense in Ubisoft Connect. Sappiamo che per molti di voi è un grande cambiamento e apprezziamo la vostra comprensione sulla questione.

Le Challenge sono degli obiettivi che possono anche essere stagionali, legali ai contenuti del gioco: questo significa che sono lontani dal concetto per cui si portano a casa tutti gli Achievement per essere sicuri di aver completato un titolo al 100%. Potrebbe trattarsi, come segnalato dai colleghi di Rock, Paper, Shotgun, di vincere magari quattro partita di seguito a For Honor, o di colpire 50 poliziotti in Watch Dogs Legion.

Il concetto alla loro base è insomma diverso da quello degli Achievement e dovrebbe garantire un coinvolgimento sul lungo termine, perché potrebbero venire proposte nuove sfide via via. Vedremo ora quale sarà il feedback dei giocatori PC su questa novità.

