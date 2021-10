Assassin’s Creed Valhalla è una miniera d’oro per Ubisoft

La saga di Assassin’s Creed, seppur con alti e bassi, è una vera e propria gallina dalle uova d’oro per Ubisoft, e ha un bacino di utenti affezionati al brand decisamente cospicuo.

L’ultimo capitolo della serie infatti si è dimostrato essere un successo di incassi, riportando in auge la saga e riavvicinando al brand quei giocatori un po’ assuefatti dalla sensazione di more of the same che gli ultimi titoli di AC potrebbero aver suscitato in essi.

Sarà stata la sempre presente cura certosina nel ricreare i periodi storici all’interno della saga, l’affascinante contesto dell’epoca vichinga, o le meccaniche di combattimento rifinite rispetto ai capitoli precedenti, fatto sta che l’avventura di Eivor ha fatto registrare numeri da capogiro all’azienda d’oltralpe.

Tramite TheGamer infatti apprendiamo che Assassin’s Creed Valhalla ha avuto così tanto successo da diventare il gioco ad aver fatto ottenere a Ubisoft il secondo profitto più grande di sempre.

Nonostante Ubisoft non abbia snocciolato ulteriori dettagli riguardo al numero esatto delle vendite del gioco, sappiamo che l’ultimo titolo della saga in questione ha venduto, nella prima settimana dal lancio, 1,8 milioni di dollari.

Il team di sviluppo ha d’altronde puntato molto sul titolo con già due DLC all’attivo e numerosi aggiornamenti, tra cui la patch che è arrivata all’inizio del mese.

Nella patch è stato inserito anche il Discovery Tour Viking Age, funzione già presente negli ultimi capitoli della saga, che dà giustizia alla fedeltà storica presente nella serie targata Ubisoft.

All’interno del gioco è stata recentemente anche implementata una particolare modalità inedita.

A proposito di DLC, l’Assedio di Parigi ha ottenuto un grande successo e, se siete curiosi di scoprirne di più, vi consigliamo di leggere la nostra recensione.

In ultimo, sappiamo che ci sarà una terza espansione del titolo, ma nonostante non ci sia niente di ufficiale, un leak potrebbe già averne svelato l’ambientazione.