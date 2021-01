Assassin’s Creed Valhalla e tanti titoli Ubisoft a prezzi imperdibili su Instant Gaming

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli Ubisoft a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete portarvi a casa il recente Assassin’s Creed Valhalla a soli 38,89€, rispetto ai 60€ usuali di listino. Dodicesimo capitolo dell’apprezzata serie, il gioco vi porterà nell’Europa del IX secolo, portandovi da una Norvegia sovraffollata all’Inghilterra. Vestirete i panni di Eivor, leader di un’intrepida banda di vichinghi. Il prodotto offre ampie ambientazione da esplorare, tanti nemici da affrontare e diversi modo per personalizzare il proprio personaggio.

Altrettanto recente anche Watch Dogs Legion, proposto a soli 35,49€, con uno sconto del 41%. Il titolo, ambientato in una versione alternativa di Londra, permetterà al giocatore di entrare in possesso di diversi personaggi, ognuno dotato di abilità uniche, che entreranno a far parte del gruppo di hacker DEDSEC con lo scopo di liberare il Regno Unito dalle granfie di un regime autoritario.

Piuttosto interessante che Immortals: Fenyx Rising, acquistabile a soli 32,95€, rispetto ai 60€ di listino. Il prodotto, originariamente chiamato “Gods And Monsters”, è un action adventure in terza persona nei quali vestirete i panni di Fenyx, soldato greco arenato sull’Isola dei beati impegnato in una missione per ridare il potere agli antichi dei della Grecia. Grazie a una gran quantità di poteri speciali (ricevuti in dono dagli déi dell’Olimpo), Fenyx dovrà superare intricati dungeon, affrontando allo stesso tempo gesta eroiche degne di un dio.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Instant Gaming e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte relative ai videogiochi Ubisoft tra gli sconti del portale Instant Gaming. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

