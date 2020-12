Assassin’s Creed Valhalla è già scontato nei saldi di fine anno Xbox

Microsoft ha lanciato la tradizionale ondata di sconti di fine anno Countdown, che in questo 2020 che ha visto debuttare la next-gen riguarda sia Xbox One che Xbox Series X|S. Tra i giochi in saldo, oltre 800, troviamo anche Assassin’s Creed Valhalla.

Le offerte del colosso di Redmond hanno una durata programmata fino al 3 gennaio, per cui potrete anche pensare di iniziare il 2021 nel migliore dei modi, non solo finire quest’anno in compagnia di un gioco, casomai aveste già fatto scorte.

Gli sconti sono “soltanto” fino al 50% ma includono le grandi uscite autunnali, con i big tutti dentro come Call of Duty Black Ops: Cold War, Yakuza Like a Dragon, Immortals Fenyx Rising e Watch Dogs Legion.

Questa una breve lista dei titoli più popolari compresi nelle offerte di fine anno su Microsoft Store:

Call of Duty Black Ops: Cold War – 52,49 euro (69,99 euro)

Assassin’s Creed Valhalla – 48,99 euro (69,99 euro)

Destiny 2: Oltre la Luce – 29,99 euro (39,99 euro)

FIFA 21 Beckham Edition – 34,99 euro (69,99 euro)

Immortals Fenyx Rising – 41,99 euro (69,99 euro)

Marvel’s Avengers – 34,99 euro (69,99 euro)

Watch Dogs Legion – 41,99 euro (69,99 euro)

Yakuza Like a Dragon – 44,99 euro (59,99 euro)

Star Wars Squadrons – 23,99 euro (39,99 euro)

Potete dare un’occhiata a tutti gli sconti proposti da Microsoft Store per Xbox One e Xbox Series X|S a questo indirizzo.

Sony ha già delle offerte di fine anno a disposizione degli utenti del PlayStation Store, ma a quanto pare domani saranno già lanciati i saldi di gennaio che dovrebbero riguardare altri titoli “essenziali” della libreria PS4 e PS5.

Nel caso foste interessati, a proposito di offerte e Xbox, trovate Xbox Game Pass da tre mesi per un periodo di tempo limitato a solo un euro.