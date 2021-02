Assassin’s Creed Valhalla, aggiornamento in arrivo: ci sono nuovi raid

Si attendeva solamente l’ufficialità di Ubisoft per il nuovo update di Assassin’s Creed Valhalla, che adesso è finalmente arrivata.

Nella giornata di ieri vi avevamo infatti riportato come fosse spuntata online una patch dalle dimensioni enormi, che plausibilmente avrebbe incluso anche i nuovi river raid.

La modalità dovrebbe permetterci di costruire al meglio il nostro accampamento e di divertirci a compiere dei raid all’interno di tre nuove mappe.

Come riportato da Push Square, adesso anche Ubisoft, il team dietro Assassin’s Creed Valhalla, ha deciso di confermare le anticipazioni.

Utilizzando l’account Twitter ufficiale della serie, ha infatti pubblicato il seguente tweet:

Something is coming from down the river, a new ally, a new friend, a new opportunity.

Best start preparing now, it won’t be long until you’re back on the water yourself…

“Harken well in hall of kings

On ocean-steed my words gain wings

Odin’s mead, I forth will bring” pic.twitter.com/J8RWkjQ4y7

— Assassin's Creed (@assassinscreed) February 12, 2021