Ubisoft vi regala un Assassin’s Creed!

Se stavate cercando qualche nuovo titolo per arricchire la vostra libreria personale abbiamo delle ottime notizie: Ubisoft ha infatti annunciato oggi che, per celebrare il capodanno lunare e insieme ai saldi che lo festeggiano, vi regalerà gratis Assassin’s Creed Chronicles: China per PC.

Se, quindi, disponete di un computer su cui vivere questo spin-off dedicato al celebre franchise degli Assassini e ambientato – non a caso, vista la ricorrenza – proprio in Cina, dovete affrettarvi per riscattarlo, dato che avrete tempo fino al 16 febbraio alle ore 17.00 italiane.

Per ottenere il gioco non dovete fare altro che accedere alla pagina di seguito e fare login, anche se a quanto pare l’iniziativa ha avuto decisamente successo: in questo momento, infatti, l’indirizzo restituisce un errore e Ubisoft invita a riprovare più tardi, segnalando sui suoi account ufficiali di essere al lavoro per risolvere gli inconvenienti.

Assassin's Creed Chronicles: China vi aspetta gratis su Ubisoft Connect

Non lasciatevi scoraggiare dai problemi momentanei, insomma: un Assassin’s Creed gratis vi aspetta e sarebbe un peccato dimenticarsi di riscattarlo (che è più o meno quello che fa la sottoscritta ogni volta che qualcuno offre giochi gratis in giro per gli store, ndr).

We're aware of the issues affecting connectivity and log ins. We are working towards resolving this ASAP. — Ubisoft Support (@UbisoftSupport) February 9, 2021

Uscito originariamente nel 2015, Assassin’s Creed Chronicles: China è ambientato nel 1526 e vi mette nei panni di Shao Jun, assassina che è stata addestrata da nientemeno che il leggendario Ezio Auditore da Firenze. In cerca di vendetta contro i templari, la giovane assassina dovrà farsi strada nel modo che il Credo le ha insegnato, mentre voi giocatori ne controllerete le gesta.

A proposito di giochi gratis, avete già riscattato la proposta di Epic Games Store di questa settimana, vero?