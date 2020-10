Assassin’s Creed diventa una serie Netflix, è ufficiale!

Gli adattamenti videoludici in arrivo sul piccolo schermo sembrano non volersi fermare mai: mentre The Witcher (che però è basata sui libri) ha conquistato lo scorso anno il pubblico di Netflix, sappiamo che l’emittente è al lavoro anche per adattamenti dedicati a Resident Evil – come quello in computer grafica di cui abbiamo appreso poco fa ulteriori dettagli.

Non è tutto: in giornata, infatti, la compagnia ha anche annunciato i lavori in corso su una serie TV dedicata al franchise Assassin’s Creed.

Il logo della serie Assassin's Creed su Netflix

Per il momento latitano i dettagli, ma Deadline si è sbilanciata svelando che l’accordo prevede una prima serie live action e la creazione di un universo narrativo televisivo legato al franchise. In futuro, possiamo aspettarci anche serie anime e serie animate (probabilmente in CG). Netflix aggiunge anche che Jason Altman e Danielle Kreinik di Ubisoft saranno produttori esecutivi.

Netflix will be developing an Assassin's Creed live-action series. @Ubisofts's Jason Altman and Danielle Kreinik will serve as Executive Producers — NX (@NXOnNetflix) October 27, 2020

Anche The Last of Us, vi ricordiamo, avrà il suo adattamento a serie televisiva, in questo caso firmato da HBO. A novembre, invece, i fan di Assassin’s Creed potranno mettere le mani su Valhalla, che questa volta li porterà nel mondo norreno.