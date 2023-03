Aspettando la primavera Euronics: incredibili offerte su tantissimi prodotti

La nota catena Euronics ha rilanciato l’interessante iniziativa “Aspettando la primavera” che permette di acquistare tantissimi prodotti con sconti incredibili sino al prossimo 29 marzo! Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le tante e variegate offerte di Euronics, vi segnaliamo in modo particolare il notebook gaming Acer Predator Helios 300, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.699€, rispetto agli usuali 2.199€ di listino, con uno sconto del 22% e un risparmio reale di 500€.

Il notebook gaming Acer Predator Helios 300 vanta un display IPS da 15,6″ con risoluzione 1080p, che offre una frequenza di aggiornamento di 144Hz e un tempo di risposta di 3ms. Queste caratteristiche lo rendono ideale per i giochi più frenetici, garantendo immagini fluide e senza sfarfallio.

All’interno del notebook gaming Acer Predator Helios 300 troviamo un processore Intel i7-11800H di undicesima generazione, abbinato a 16GB di RAM DDR4. Per quanto riguarda la scheda grafica, il dispositivo è equipaggiato con una potente NVIDIA GeForce RTX 3070 con 8GB di memoria GDDR6. Grazie a queste componenti, il notebook gaming Acer Predator Helios 300 offre prestazioni grafiche eccezionali e permette di godere degli effetti di ray tracing in tempo reale, con ombre, riflessi e illuminazione fisicamente accurati.

Per garantire tempi di caricamento rapidi e un’esperienza di gioco ottimale, Acer ha deciso di dotare Predator Helios 300 di un SSD da 1 TB. Questa scelta assicura prestazioni eccezionali, consentendo di avviare giochi e applicazioni in pochi istanti.

Uno degli aspetti più importanti in un notebook gaming è il sistema di raffreddamento. Acer ha implementato la tecnologia Aeroblade 3D di quarta generazione nel Predator Helios 300, permettendo una riduzione del rumore e un miglioramento della circolazione dell’aria.

Questo prodotto è solo uno dei molti che potrete trovare a prezzo scontato su Euronics e vi invitiamo a consultare l’intero catalogo seguendo il link sottostante per scoprire tutte le altre offerte disponibili.

Vi ricordiamo inoltre che quotidianamente segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, disponibili nella sezione apposita del nostro sito, per permettere ai nostri lettori di non perdere nessuna occasione di risparmio.