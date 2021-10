Artista italiano crea illustrazioni dai videogiochi così belle che piacciono anche agli sviluppatori

Quando un videogioco ci rapisce, quelli più creativi di noi danno sfogo alle emozioni o al divertimento che hanno provato cercando di creare qualcosa di dedicato al videogioco in questione.

C’è chi ci scrive sopra romanzi, e ogni riferimento è puramente casuale, chi si diverte a riarrangiare i brani della colonna sonora di un videogame, chi si dimostra un talento nel cosplay e riesce a ricreare alla perfezione nella realtà costumi, acconciature e look visti in un titolo. E c’è chi, con un invidiabile talento, illustra in modo straordinario i suoi personaggi preferiti.

È anche il caso dell’artista italiano conosciuto come Ramm Art, che suoi suoi canali social come Twitter e Instagram condivide i fanart dedicati ai personaggi dei videogiochi. I risultati sono così belli che, di fronte a un lavoro dedicato a Kratos da God of War, perfino il director Cory Barlog ha voluto fargli i complimenti, estasiato dal lavoro dell’artista.

Effettivamente, il lavoro svolto su Kratos in vista di God of War: Ragnarok ha del memorabile, come potete osservare voi stessi.

wow. beautiful work. — cory barlog 🖖 (@corybarlog) September 19, 2021

C’è spazio anche per Aloy in vista di Horizon: Forbidden West, equipaggiata di tutto punto.

Tra i soggetti preferiti dell’artista, che di sé racconta di essere auto-didatta, troviamo anche Ludens, la mascotte di Kojima Productions. Con lui, anche Die-Hardman (apprezzato anche dall’attore Tommie Earl Jenkins) e Cliff da Death Stranding.

C’è anche una vivace illustrazione di Jin Sakai da Ghost of Tsushima, che fonde un primo piano del protagonista a uno scorcio davvero suggestivo realizzato con le sagome in ombra, decisamente nel mood del gioco firmato Sucker Punch.

Non è la prima volta che vediamo dei fan realizzare dei lavori così belli da riuscire a colpire la community e gli autori: in precedenza, vi avevamo presentato, tra gli altri, anche il caso delle illustrazioni che raccontavano The Last of Us – Parte II mostrando i momenti chiave della storia firmata da Naughty Dog.

Certo, non sempre le cose finiscono con rose e fiori: qualcuno aveva pensato di realizzare delle guide illustrate di grandi classici videoludici, ad esempio, ma a quanto pare a Nintendo l’idea non è piaciuta particolarmente.