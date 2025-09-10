Hot Toys, in collaborazione con Sideshow, ha annunciato l’apertura dei preordini per la nuova action doll in scala 1:6 dedicata a Mercoledì Addams, ispirata alla celebre interpretazione di Jenna Ortega nella serie Netflix Wednesday. Un pezzo da collezione che punta a catturare l’essenza del personaggio, diventato in breve tempo un’icona pop contemporanea.

Wednesday - Hot Toys

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

La figure si distingue per l’elevata fedeltà ai dettagli visti sullo schermo. Il volto presenta una scultura completamente ridisegnata, arricchita da un sistema di occhi mobili indipendenti che permette di variare lo sguardo con grande realismo. I capelli, scolpiti con minuziosa attenzione, riproducono le inconfondibili trecce nere di Mercoledì, mentre l’espressione fredda e impassibile è resa con una cura notevole nella texture della pelle e nel trucco. Il corpo, sviluppato ad hoc, misura circa 27 cm e offre 25 punti di articolazione, garantendo una notevole varietà di pose. Sono incluse inoltre otto mani intercambiabili, ideali per replicare movenze e gesti iconici, tra cui il celebre schiocco di dita.

L’abbigliamento rispecchia fedelmente l’uniforme della Nevermore Academy: blazer a righe con spalle magnetiche, gilet lavorato a maglia, camicia, cravatta, gonna plissettata a righe, collant e scarpe eleganti. Una cura sartoriale che sottolinea la qualità del prodotto.

Il set è arricchito da numerosi accessori che ampliano le possibilità espositive: zaino, ombrello, violoncello con arco, sedia, monitor tracker, sfera di cristallo con custodia e il diario della Nightshade Society con il disegno profetico. Non manca La Cosa, proposta in tre varianti – classica, con pollice alzato e nello schiocco di dita – fissabile magneticamente alla spalla della doll. A completare la dotazione vi è una base personalizzata con pavimentazione in pietra e logo ufficiale della serie.

Data di uscita

Questa nuova action doll rappresenta un tributo impeccabile all’atmosfera oscura e al carisma unico di Mercoledì Addams. Il modello è già disponibile in preordine tramite il distributore ufficiale europeo Heo, con uscita prevista per il primo trimestre del 2026.