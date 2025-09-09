Bandai ha ufficialmente annunciato l’apertura dei preordini per la nuova action figure di Leorio, personaggio tratto dall’anime e manga Hunter x Hunter, all’interno della linea SH Figuarts di Tamashii Nations. Si tratta di una proposta molto attesa dai collezionisti e dagli appassionati della serie, che potranno presto aggiungere alla propria collezione uno dei membri storici del gruppo protagonista.

Leorio - SH Figuarts

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

La figure, realizzata in scala con un’altezza di circa 17 cm, si distingue per l’elevata snodabilità e per la possibilità di personalizzazione offerta da un ampio set di accessori. Oltre al corpo principale, infatti, Bandai ha incluso diverse espressioni facciali intercambiabili, che permettono di ricreare scene quotidiane e momenti più dinamici delle battaglie.

Tra gli accessori più interessanti spicca una parte effetto dedicata al Nen, che consente di riprodurre l’iconica scena in cui Leorio scatena la sua abilità contro Ging durante l’Election Arc. Non mancano poi le classiche mani intercambiabili, tra cui quelle con cui il personaggio viene raffigurato nella sua posa tipica con le mani in tasca. Un ulteriore dettaglio che farà piacere ai fan è la presenza di una mano che impugna un telefono cellulare, elemento che rimanda alle sequenze della Phantom Troupe Arc e dello stesso Election Arc.

Con questa nuova SH Figuarts, Bandai conferma ancora una volta l’attenzione verso i fan di Hunter x Hunter, proponendo un prodotto che unisce qualità costruttiva, fedeltà estetica e un’ampia possibilità di personalizzazione. Un’aggiunta imperdibile per chi segue la linea e desidera completare la propria collezione con uno dei personaggi più amati della serie.

Prezzo e data di uscita della nuova figure

In Giappone, l’uscita della nuova SH Figuarts di Leorio è prevista per marzo 2026, mentre in Italia sarà disponibile a partire da maggio 2026 grazie alla distribuzione ufficiale di Cosmic Group. Il prezzo indicativo si attesta intorno ai 73,00 euro, un costo competitivo considerando la qualità del prodotto, l’attenzione ai dettagli e le numerose possibilità di personalizzazione.