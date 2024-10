Vault 33 chiama! Rispondi con il kit esclusivo di Lucy Maclean!

Fan di Fallout, preparatevi a tornare nel mondo post-apocalittico che tanto amate! Just Geek presenta in esclusiva il kit di Lucy del Vault 33, un set da collezione imperdibile per chi desidera immergersi nel cuore del Vault 33. Con un prezzo di 56,24€, questo kit è attualmente disponibile in pre-ordine, con una data di uscita prevista per gennaio 2025. Non dimenticare che la finestra per i pre-ordini termina il 16 ottobre!

Il kit di Fallout è più di un semplice gadget: è un viaggio attraverso la vita di Lucy Maclean, un personaggio che rappresenta le sfide e le avventure degli abitanti del Vault. Offre contenuti esclusivi e un'interpretazione unica della storia di Fallout, permettendo ai fan di rivivere i ricordi di Lucy e di scoprire dettagli mai visti prima.

Cosa contiene il kit?

Un libro di 80 pagine ricco di consigli sulla sopravvivenza, approfondimenti sul Vault e aneddoti personali di Lucy.

Una spilla in metallo di alta qualità con l’iconico emblema del Vault 33, perfetta per i collezionisti.

Una piastra metallica in stile vintage, delle misure di 17,7 cm x 13,5 cm, per mostrare il tuo orgoglio di abitante del Vault.

Una bandiera in tessuto (46 cm x 30,7 cm) per dimostrare la tua fedeltà al Vault.

Un documento di matrimonio che segna un momento significativo nella vita di Lucy e una foto ricordo.

Un bersaglio a tema Fallout per allenare la tua mira.

Una preziosa foto ricordo dell’amato padre di Lucy.

Un magnete fosforescente raffigurante l’iconico Vault Boy, ideale per decorare il frigorifero.

Una busta in stile vintage contenente le planimetrie del tuo caveau.

Progetti dettagliati del Vault 33, di dimensioni 42 cm x 31,5 cm, per dare uno sguardo alla disposizione di questo iconico rifugio.

Ma non è finita qui! Il kit include anche un esclusivo disco di proiezione di diapositive con filmati inediti del matrimonio di Lucy.

Il kit di Lucy è un pezzo essenziale della tradizione di Fallout e un must per ogni appassionato. Non perdere questa esclusiva opportunità di possedere un tesoro da collezione che esplora le profondità della vita nel Vault. Ricorda, il periodo di pre-ordine termina il 16 ottobre. Affrettati e prenota il tuo kit su Just Geek a 56,24€ prima che sia troppo tardi! Torna nel mondo di Fallout e scopri il viaggio di Lucy Maclean con questo straordinario set da collezione.

