Un salto nel divertimento con il merchandise esclusivo di Super Mario!

Se sei un fan di Super Mario e dei suoi iconici amici, è il momento perfetto per dare un’occhiata al My Nintendo Store! Una nuova collezione di merchandise esclusivo, disponibile solo nei negozi ufficiali Nintendo in Giappone, è ora acquistabile online, consentendo a tutti di portare a casa un pezzo del mondo di Mario. Questa è una grande occasione per tutte le persone che non hanno la possibilità di visitare fisicamente i negozi Nintendo in Giappone.

Vedi offerte su My Nintendo Store

Offerte di My Nintendo Store, perché approfittarne?

La selezione di prodotti resa disponibile online include anche alcuni articoli che verranno venduti presso il Nintendo Pop-Up Store del Japan Expo Paris 2024, uno degli eventi più grandi e attesi in Europa per gli amanti della cultura giapponese. Questo significa che non solo avrai accesso al merchandise giapponese di Super Mario, ma potrai anche mettere le mani su alcuni pezzi esclusivi che faranno parte di uno degli eventi più importanti dell’anno. Tra i prodotti in vendita, i fan troveranno una gamma di gadget, abbigliamento e accessori ispirati al mitico mondo di Super Mario, con design accattivanti e colorati che celebrano uno dei personaggi più amati nella storia dei videogiochi.

Questa iniziativa del My Nintendo Store è un'occasione imperdibile per tutti i fan di Super Mario e del mondo Nintendo. Non capita tutti i giorni di poter acquistare prodotti ufficiali così rari e speciali, senza doversi recare in Giappone. Che tu sia un collezionista incallito o semplicemente un amante dei videogiochi, troverai sicuramente qualcosa che ti farà brillare gli occhi nel My Nintendo Store. Quindi, se non puoi fare un salto a Tokyo, Osaka o Kyoto, non preoccuparti! Ora hai la possibilità di portare un po’ di Giappone a casa tua con il merchandise ufficiale di Super Mario, disponibile solo su My Nintendo Store. Che aspetti? Tuffati nel divertimento e scopri subito tutti i prodotti a tema Super Mario!

