DIVERTITEVI con Trivial Pursuit: oggi costa il 18% IN MENO!

Per gli amanti dei giochi da tavolo, c'è un'offerta molto interessante su Amazon! Il celebre Trivial Pursuit, nella sua edizione classica di Hasbro Gaming, è ora disponibile a soli 37,01€, anziché 44,99€, con quindi un interessante risparmio del 18%. Con 2400 domande suddivise in 6 categorie classiche, dall Geografia allo Sport al Tempo Libero, si tratta di un gioco che metterà alla prova la vostra cultura e quella dei vostri amici.

Trivial Pursuit (Gioco in Scatola), chi dovrebbe acquistarlo?

Trivial Pursuit di Hasbro Gaming è un investimento perfetto per chi ama mettere alla prova la propria cultura generale divertendosi. Consigliato a giocatori dai 16 anni in su e adatto per 2-4 giocatori, è ideale per chi cerca un'attività coinvolgente da condividere con amici o familiari nelle serate in casa. Grazie alla sua versione completamente rinnovata, con domande tutte nuove suddivise in 6 categorie classiche vi catturerà offrendo ore di intrattenimento e sfide intellettuali.

Il set, con un design che richiama la nostalgia degli anni '80, include un tabellone, 400 carte con 2400 domande, 1 dado, 6 supporti per i gettoni e 36 gettoni segnapunti. È l'accessorio perfetto per chiunque voglia arricchire le serate tra amici con un gioco che stimoli la mente, unendo generazioni attraverso il piacere della competizione e della conoscenza. Non solo vi regalerà momenti di gioia e competizione sana, ma vi permetterà anche di esplorare nuovi orizzonti culturali insieme alle persone care.

Trivial Pursuit è perfetto per riunire amici e familiari attorno al tavolo per serate all'insegna del divertimento e della cultura. Con la sua vasta selezione di domande e l'estetica vintage che richiama gli iconici anni '80, questo gioco promette ore di intrattenimento intelligente. Con un prezzo scontato a 37,01€ rispetto al prezzo originale di 44,99€, offre molte, molte ore di divertimento e - perché no? - vi farà imparare anche nozioni tutte nuove!

