Tutto pronto per l'edizione 2025 di Slammiversary, il PPV più importante dell'estate in casa TNA Wrestling. Nel corso degli anni si sono susseguiti numerosi momenti memorabili per il brand e, anche questa volta, si prospetta una serata monumentale.

Ecco la card dell'evento che sarà trasmesso domenica 12 luglio in diretta dalla UBS Arena di Long Island, New York.

TNA World Tag Team Championship - Fatal 4 Way Ladder Match: Jeff & Matt Hardy vs Nic & Ryan Nemeth vs AJ Francis & KC Navarro vs Trey Miguel & Zachary Wentz

I fratelli Nemeth dovranno mettere in palio i titoli di coppia in un match che vede ampiamente favoriti gli Hardys, essendo la loro specialità: un LADDER MATCH! Occhio anche alle altre due coppie, da un lato AJ Francis e KC Navarro, dall'altro Trey Miguel e Zachary Wentz.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

TNA X-Division Championship: Moose vs Leon Slater

A soli 20 anni Leon Slater potrebbe scrivere la storia e diventare uno dei più giovani X-Division Champion di sempre. Per farlo, però, dovrà sconfiggere un sempre più determinato Moose.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Mustafa Ali vs Cedric Alexander

Dalla WWE alla TNA, i due ex pilastri dell'ormai defunto brand 205 Live sono pronti a darsi nuovamente battaglia. Questa volta, però, l'attitudine di entrambi è ben diversa rispetto al passato.

Title vs Title - TNA Knockouts Champion Masha Slamovich vs NXT Women's Champion Jacy Jayne

Un match femminile storico dove i titoli di entrambi i brand saranno messi in palio: chi uscirà da Long Island come Double Champion?

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Tessa Blanchard vs Indi Hartwell

L'ex campionessa affronterà l'ex stella di NXT Indi Hartwell che, sin dal suo arrivo in TNA, ha spiegato di voler dominare a ogni costo la divisione femminile.

TNA Knockouts World Tag Team Championship: Ash By Elegance & Heather By Elegance vs Cassie Lee & Jessie Mckay

Le campionesse in carica difenderanno i titoli dall'assalto delle Inspiration, Cassie Lee e Jessie Mckay.

TNA World Championship - Triple Threat Match: Trick Williams vs Mike Santana vs Joe Hendry

Nel main event della serata la star di NXT nonchè campione TNA in carica Trick Williams se la vedrà contro Joe Hendry e Mike Santana, entrambi determinati a riportare il titolo nella loro federazione. Chi uscirà da Long Island con la cintura attorno alla vita?

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Dove vedere Slammiversary in streaming

Per vedere il PPV della TNA in diretta, e poi on demand, è possibile abbonarsi al servizio in streaming TNA+ - https://watch.tnawrestling.com/home

Immagine di copertina via TNA Wrestling