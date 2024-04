The Last of Us Parte II Remastered oggi a un prezzo SUPER! Lo paghi MENO DI 40€!

Se ancora non avete esplorato le profondità narrative di The Last of Us - Parte II, definito dalla nostra redazione come il capolavoro videoludico della passata generazione, potrebbe interessarvi approfittare dell'attuale promozione sulla versione Remastered per PS5. In questo momento, il titolo che ha ottenuto il riconoscimento di Gioco dell'Anno 2020 è disponibile con uno sconto del 22%, offrendo l'opportunità di immergervi nell'epopea di Ellie per soli 39,99€, rispetto ai 50,99€ originari.

The Last of Us Parte II Remastered, chi dovrebbe acquistarlo?

Amanti dei videogiochi e narratori attraverso il gameplay: non esitate. The Last of Us - Parte II eccelle nell'arte di fondere narrazione e interazione. Seguendo Ellie, ormai diciannovenne, e Joel nella tranquilla cittadina di Jackson, siamo testimoni di un evento che trasformerà irreversibilmente le loro vite. Un viaggio a Seattle diventa una necessità per ritrovare un senso dopo il caos scatenato, un'avventura che esplora con crudezza i legami umani e le sfide emotive in un mondo post-apocalittico.

La versione Remastered arricchisce l'esperienza originale con specifiche ottimizzate per la PS5, tra cui l'uso innovativo del controller DualSense, che si avvale di feedback aptico e grilletti adattivi. Offre anche una modalità Fedeltà con risoluzione in 4K nativi, e la possibilità di privilegiare un frame rate elevato a 60 fps. Tra le novità più intriganti figura una modalità roguelike di sopravvivenza che permette di controllare anche personaggi secondari, solitamente non giocabili.

In definitiva, con l'introduzione di elementi che non solo ampliano l'esperienza ma la adattano alle peculiari funzionalità della PS5, The Last of Us Parte II Remastered rimane un'opera maestra pluripremiata. Approfittando dell'attuale sconto del 22%, perdereste un'occasione unica di vivere una delle narrazioni più incisive del panorama videoludico moderno.

