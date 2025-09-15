Beast Kingdom arricchisce la sua prestigiosa linea Master Craft con una novità dedicata a uno dei momenti più iconici del cinema recente: il ritorno di Andrew Garfield nei panni di Peter Parker in Spider-Man: No Way Home. La statua MC-111 raffigura The Amazing Spider-Man, un tributo di altissima qualità che va a completare il trio composto anche dalle versioni Friendly Neighborhood Spider-Man e Integrated Spider-Man.

The Amazing Spider-Man - Beast Kingdom

Realizzata in resina e alta ben 35 cm, questa nuova proposta cattura l’Uomo Ragno in una posa dinamica che ricorda una delle scene più intense del film. Il supereroe è rappresentato mentre si slancia in azione, pronto a schivare i fulmini di Electro e a rispondere con le sue inconfondibili ragnatele. L’attenzione ai dettagli è uno dei punti di forza del pezzo: il costume, con la sua brillante combinazione di blu e rosso, è valorizzato da texture realistiche che ricreano la sensazione del tessuto e da un grande emblema sul petto, fedelmente riprodotto.

Le statue della linea Master Craft si distinguono per l’unione tra scultura 3D e pittura manuale, che conferisce a ogni esemplare un livello di realismo e qualità elevatissimo. Le definizioni muscolari, la dinamica della posa e la base evocativa, ispirata all’atmosfera epica di No Way Home, rendono questo prodotto un vero e proprio pezzo da collezione.

Ogni statua è proposta in edizione limitata a 3.000 pezzi in tutto il mondo. A ciascun esemplare è abbinata una targa numerata e un certificato di autenticità, elementi che ne sottolineano ulteriormente l’esclusività.

Data di uscita

La distribuzione è prevista per marzo/aprile 2026, con arrivo sul mercato italiano grazie a Cosmic Group. Il prezzo indicativo sarà di 400,00 euro, una cifra che riflette la qualità costruttiva e la cura artigianale che contraddistinguono le produzioni Beast Kingdom. Un’occasione imperdibile per tutti i collezionisti e i fan dell’Uomo Ragno, pronti ad aggiungere un pezzo unico che celebra l’incontro tra tre generazioni di Spider-Man.