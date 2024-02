Tekken 8: come sbloccare personaggi

Il roster di Tekken 8, lo avrete notato anche dalla nostra video recensione, è particolarmente ricco. E se vi state domandando come sbloccare i suoi personaggi, sappiate che in realtà i 32 membri del roster sono disponibili da subito.

A meno che, certo, non siate intenzionati a giocare gli Episodi Personaggi – una sorta di corrispondente della vecchia modalità Arcade, che vede i nostri beniamini impegnati in una serie di incontri per arrivare a un filmato finale.

Advertisement

In questo caso, infatti, non tutti i personaggi sono utilizzabili da subito: vediamo come fare a ottenerli.

Come sbloccare i personaggi in Tekken 8

In tutte le modalità (tranne Episodi Personaggio)

In questo caso, il roster completo sarà sbloccato da subito, fin dal primo avvio del gioco.

Non dovete quindi preoccuparvi, come negli episodi classici di Tekken, di giocare prima con i pochi personaggi disponibili per ottenere via via quelli segreti: potete scegliere immediatamente tra i 32 a vostra disposizione.

Nella modalità Episodi Personaggio

Questa modalità permette di affrontare una serie di incontri consecutivi che conducono a un piccolo filmato finale legato al personaggio di cui avete vestito i panni.

Tuttavia, se è vero che potete utilizzarle in tutte le altre modalità, qui non potete selezionare da subito né Jun né Reina.

Il motivo è in realtà molto semplice: è necessario aver completato prima la modalità Storia, per ottenere gli Episodi Personaggio di entrambi. Una volta fatto (serviranno circa cinque-sei ore per la campagna), potrete giocare anche gli Episodi Personaggio di Jun e di Reina.

------

Se, visto il roster decisamente ampio, non avete ancora deciso chi sarà il vostro main, vi segnaliamo che nei giorni scorsi abbiamo realizzato una guida che vi aiuta a orientarvi tra i migliori lottatori per i principianti.

Per ogni approfondimento dedicato a Tekken 8, fate riferimento al nostro hub dedicato al gioco.