Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge Anniversary Edition a SOLI 30€! -14%

Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge Anniversary Edition per Nintendo Switch a soli 30,25€, rispetto al prezzo originale di 34,99€, con uno sconto del 14%.

Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge Anniversary Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge Anniversary Edition (qui trovate la recensione completa) è un acquisto consigliato per gli appassionati dei videogiochi arcade classici e i fan delle Tartarughe Ninja. Chi cerca un'esperienza nostalgica ma al tempo stesso fresca e dinamica troverà in questo titolo un mix esplosivo di azione e avventura. Il gioco, che include il contenuto scaricabile Dimension Shellshock, offre una modalità Survival con classifiche, personaggi unici, bonus sbloccabili e una colonna sonora accattivante firmata da Tee Lopes. Grazie alla sua eccezionale realizzazione, che combina magistralmente le meccaniche dei classici beat'em up con le moderne tecnologie videoludiche, il gioco soddisfa sia i giocatori nostalgici sia chi si avvicina per la prima volta all'universo delle Tartarughe Ninja.

Il gameplay accattivante, le ambientazioni in pixel-art e l'azione incessante vi catapulteranno in intense battaglie contro i nemici più iconici dell'universo delle Tartarughe Ninja. Se siete alla ricerca di un titolo che mescoli abilmente combattimenti arcade con una storia avvincente e personaggi carismatici, preparatevi a combattere nei panni delle vostre tartarughe preferite in uno dei titoli più attesi dagli amanti dei giochi di azione e avventura.

Disponibile ora a soli 29,00€, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge Anniversary Edition rappresenta un'ottima offerta per tutti i fan delle Tartarughe Ninja e gli amanti dei giochi d’azione. La sua combinazione di contenuti esclusivi, gameplay coinvolgente e grafica in pixel-art rende questo titolo un must-have che vi terrà incollati allo schermo per ore.

