TV TCL QLED da 65 pollici in offerta con sconto di 250€!

Quando si cerca un televisore con tecnologia all'avanguardia, TCL si distingue come uno dei marchi più competitivi nel settore dei pannelli TV. Il modello TCL 65QM8B, basato sulla tecnologia Mini LED, offre prestazioni superiori con una luminosità che supera i 1000 nits. Attualmente, è disponibile su Amazon ad un prezzo imperdibile di 849€ invece di 1.099,90€ per la versione da 65 pollici, il costo più basso mai visto. Rappresenta un'opportunità da cogliere per chi cerca un televisore di alta qualità a un prezzo accessibile.

TCL 65QM8B, chi dovrebbe acquistarlo?

Il TCL 65QM8B rappresenta un'opzione eccellente per gli appassionati di cinema e gaming che cercano un'esperienza visiva di altissimo livello. Dotato della tecnologia Mini LED e QLED, questo TV da 65 pollici offre una frequenza di aggiornamento di 144Hz, ideale per una fluidità eccezionale durante le sessioni di gioco. La risoluzione 4K HDR Premium assicura colori vividi e dettagli precisi, garantendo un'immersione totale nelle scene preferite. È la scelta perfetta per chi desidera godere di un intrattenimento domestico di qualità superiore, senza compromessi.

Il TCL 65QM8B offre un'esperienza visiva straordinaria sia per gli appassionati di film d'azione che per i videogiocatori. Il display a 144Hz assicura una fluidità e una nitidezza eccezionali, ideale per godersi al meglio gli ultimi blockbuster e le scene più dinamiche dei videogiochi. Inoltre, è equipaggiato con Game Master Pro 2.0, supportando tecnologie avanzate come HDMI 2.1, ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate) a 144Hz, FreeSync Premium Pro e un game accelerator a 240Hz per ridurre al minimo la latenza e migliorare la reattività durante il gioco.

Il TCL 65QM8B va oltre le aspettative con un sistema audio ONKYO 2.0 che include il suono Dolby Atmos, garantendo un'immersione sonora di qualità superiore per un'esperienza cinematografica e di gioco più coinvolgente. Dotato di Google TV integrato, offre controllo vocale tramite Google Assistant e Alexa, permettendo un accesso immediato ai contenuti e alle app preferite con semplici comandi vocali. La compatibilità con Apple AirPlay 2 consente di condividere facilmente contenuti dai dispositivi Apple, rendendolo una scelta versatile per un intrattenimento domestico smart e connesso all'avanguardia. Oggi lo trovate in offerta a 849€ invece di 1.099,90€.

