McFarlane Toys ha annunciato l’apertura dei preordini per una delle sue creazioni più attese: una nuova statua in scala 1:6 dedicata a Superman, ispirata all’interpretazione di David Corenswet nel film Superman diretto da James Gunn, previsto per luglio 2025. Un progetto che si rivolge sia agli appassionati del personaggio che ai collezionisti più attenti alla qualità e alla fedeltà delle riproduzioni.

Superman - McFarlane Toys

Il lungometraggio rappresenta una vera svolta per l’universo cinematografico DC, dando ufficialmente il via al nuovo DC Universe (DCU) sotto la guida di Gunn con il “Capitolo Uno: Dei e Mostri”. Superman sarà un reboot totale della saga dell’Uomo d’Acciaio, e vedrà David Corenswet nei panni di Clark Kent/Superman, accompagnato da un cast di alto profilo che include Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane e Nicholas Hoult in quello di Lex Luthor, insieme a Isabela Merced, Nathan Fillion, Anthony Carrigan e altri volti noti.

La statua proposta da McFarlane Toys è alta circa 35 cm ed è realizzata in resina con parti in tessuto. Si tratta di un prodotto curato nei minimi dettagli, che cattura con precisione l’aspetto di Corenswet nei panni del nuovo Superman. Il costume, la posa eroica, la verniciatura realistica e il lavoro sul volto contribuiscono a creare un pezzo da esposizione di altissimo livello, perfetto per celebrare il rilancio del celebre supereroe DC.

Data di uscita

L’uscita sul mercato internazionale è prevista per l’inizio del 2026. In Italia, sarà distribuita da Cosmic Group, partner storico per le linee da collezione più prestigiose. Il prezzo consigliato per il mercato italiano si aggirerà attorno ai 250,00 euro, una cifra che rispecchia la qualità costruttiva e il posizionamento premium della statua.