OFFERTISSIMA Audible: 4 mesi a 2,95€ al mese per audiolibri e podcast!

L'offerta di Audible a soli 2,95€ al mese per 4 mesi è davvero allettante per gli amanti della lettura e degli audiolibri. Con un prezzo così conveniente, è un'opportunità da non lasciarsi sfuggire per accedere a una vasta gamma di titoli in streaming, permettendovi di godere dei vostri audiolibri preferiti in qualsiasi momento e ovunque vi troviate. Che si tratti di romanzi, saggi, thriller o biografie, Audible offre un'ampia selezione di titoli per soddisfare tutti i gusti letterari.

Vedi offerta su Amazon

Offerta Audible, perché approfittarne?

Con questa promozione, che equivale a meno del prezzo di un gelato al mese, potrete esplorare un vasto catalogo di audiolibri e podcast su Audible. L'applicazione è accessibile su diversi dispositivi, inclusi smartphone, tablet, computer e persino Amazon Echo, sia online che offline, senza interruzioni pubblicitarie. Al termine dei 6 mesi, avrete la libertà di decidere se continuare l'abbonamento al prezzo di 9,99€ al mese o interromperlo.

Audible è senza dubbio il leader nel settore dei servizi di audiolibri in streaming, offrendo una vasta selezione di oltre 50.000 titoli e oltre 200.000 ore di ascolto in diversi generi e lingue. Questo vi permette non solo di godere di piacevoli letture, ma anche di praticare una lingua straniera o di mantenere le vostre competenze linguistiche aggiornate. Inoltre, potete arricchire le vostre passeggiate o le vostre corse con un sottofondo culturale che rende l'esperienza ancora più appagante.

Con bestseller come "Harry Potter", "The Sandman" e "Twilight", oltre a gialli, thriller, narrativa per bambini, fantascienza, fantasy e nuove uscite, avrete una vasta gamma di opzioni tra cui scegliere su cosa ascoltare. Inoltre, potrete scoprire numerosi podcast su una varietà di argomenti, che vi consentiranno di rimanere aggiornati sulle notizie nazionali e internazionali, o approfondire le vostre conoscenze su vari temi.

Insomma, con Audible avrete a portata di mano tutti i libri e i podcast che amate, pronti per essere ascoltati in qualsiasi momento. Non esitate, dunque, ad approfittare di questa offerta, visitando la pagina dedicata su Amazon!

Vedi offerta su Amazon