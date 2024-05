STUPENDO Starfighter N-1 del Mandaloriano LEGO a soli 54€!

Se amate il mondo di Star Wars, non dovete perdervi il set LEGO dedicato allo Starfighter N-1 del Mandaloriano su Amazon. Ispirato alla serie The Book of Boba Fett, include tantissimi dettagli e le minifigure di Grogu, il Mandaloriano, Peli Motto e un droide BD. Perfetto dai 9 anni in su (ma anche per gli adulti fan della saga!), è ora disponibile a soli 53,99€, risparmiando il 17% dal prezzo originale di 64,99€. Non perdete l'opportunità di costruire la vostra astronave e ricreare le avventure dalla serie, arricchendo al contempo la vostra collezione LEGO Star Wars.

Starfighter N-1 del Mandaloriano LEGO, chi dovrebbe acquistarlo?

Il set Starfighter N-1 del Mandaloriano LEGO è l'acquisto ideale per gli appassionati dell'universo di Star e i fan della serie The Book of Boba Fett. Con 412 pezzi da assemblare, questo modellino offre l'opportunità di rivivere le avventure sul pianeta Tatooine. Inclusi nella confezione, oltre al Mandaloriano con spada laser nera, troviamo Peli Motto con una chiave inglese, un droide BD per le riparazioni e Grogu, meglio conosciuto come Baby Yoda. Questo set, arricchito dalla possibilità di unirlo ad altri della stessa serie, è perfetto per chi desidera espandere la propria collezione LEGO Star Wars.

L'uso dell'app LEGO Building Instructions, che facilita la costruzione grazie a strumenti per lo zoom e la rotazione, garantisce un'esperienza arricchente sia per i piccoli fan di Star Wars che per i costruttori LEGO più esperti. È, quindi, il regalo ideale per festeggiare un compleanno, arricchire una collezione o semplicemente per offrire ore di divertimento. Per rendere il gioco ancora più realistico, l'astronave dispone di un vano di carico apribile, un jetpack per il Mandaloriano e shooter a molla per combattimenti spaziali epici.

Disponibile oggi a 53,99€ invece di 64,99€, il Starfighter N-1 del Mandaloriano LEGO rappresenta un'opportunità imperdibile per i fan di Star Wars. Non solo stimola la creatività e l'immaginazione, ma arricchisce anche la collezione di ogni appassionato con minifigure tratte direttamente dalla serie The Book of Boba Fett. Consigliamo l'acquisto di questo set sia come regalo che come aggiunta ai propri set LEGO Star Wars.

Vedi offerta su Amazon