Stranger of Paradise ora al prezzo PIU' BASSO di sempre su Amazon: -73%!

Provate a immaginare di prendere l'universo di Final Fantasy e di mescolarlo a dinamiche di gioco da ruolo d'azione (peraltro piuttosto spietato) in stile NiOh: quello che otterrete è Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, spin-off della celebre saga di Square Enix che punta tutto sui combattimenti per mettervi nei panni di Jack, il protagonista determinato a riportare la luce in un regno ormai caduto nell'oscurità. Se siete amanti dei giochi d'azione e dei soulslike, sarete felici di sapere che oggi potete portare a casa Stranger of Paradise al prezzo più basso mai visto su Amazon: il gioco per PS5 gode di uno sconto del 73%, il che significa che potete farlo vostro spendendo solo 19,98€. Non male, considerando il costo originale di 74,99€!

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, chi dovrebbe acquistarlo?

Per gli appassionati dell'universo Final Fantasy che cercano un'esperienza di gioco innovativa e desiderano immergersi in un'ambientazione familiare ma con una nuova angolazione, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin per PS5 può rappresentare un'idea stimolante, senz'altro molto diversa rispetto ai canoni della saga. Come vi raccontammo nella nostra recensione, il gioco si basa sui combattimenti frenetici e profondi, con una narrazione che fa da sfondo e mette le radici nella nascita della saga Final Fantasy.

Adatto sia ai fan della prima ora che ai nuovi venuti nel mondo di Final Fantasy, Origin si propone come una sfida per chiunque ami esplorare dungeon intricati e affrontare nemici imponenti, adattando la strategia di combattimento al momento grazie a un'ampia selezione di classi. Con una difficoltà selezionabile (niente muri contro cui sbattere se non siete abbastanza bravi, come invece succede in molti soulslike, insomma) Stranger of Paradise accoglie giocatori di tutti i livelli, spingendoli a sperimentare per trovare il loro stile di combattimento.

Considerando l'attuale prezzo super ridotto, che con lo sconto del 73% è di soli 19,98€, si tratta di un gioco che raccomandiamo agli amanti dei giochi incentrati sui combattimenti, a chi ha amato i NiOh e a chi vuole scoprire tutto ciò che ruota intorno all'universo di Final Fantasy.

Vedi offerta su Amazon