Bandai ha annunciato un nuovo arrivo nella linea SH Figuarts che farà sicuramente parlare di sé: un set dedicato a Son Goku e Son Gohan tratto da Dragon Ball Z, accompagnati dalla leggendaria nuvola Kintoun. Si tratta di una proposta pensata per i collezionisti e per tutti i fan della celebre opera di Akira Toriyama, che troveranno in questo pacchetto un mix tra qualità, fedeltà al dettaglio e un’ampia gamma di possibilità di esposizione.

Son Goku & Son Gohan - SH Figuarts

Il set comprende due action figure realizzate in PVC e ABS, materiali che garantiscono solidità e una resa estetica di livello premium. Son Goku raggiunge un’altezza di circa 14 cm, mentre il piccolo Son Gohan misura 6 cm. Entrambi sono dotati di numerosi punti di articolazione, che consentono di ricreare alcune delle pose più iconiche viste nell’anime, offrendo al tempo stesso un alto livello di personalizzazione.

Ad arricchire ulteriormente l’offerta è il vasto assortimento di accessori inclusi. I collezionisti troveranno mani intercambiabili, diversi volti alternativi, una coda e soprattutto la celebre nuvola Kintoun, elemento simbolico legato ai primi anni delle avventure di Goku. Non manca il Nyoi-bo, il bastone magico che accompagna il protagonista sin dalle origini della saga, un dettaglio che rende il set ancora più completo e nostalgico.

Questo set rappresenta dunque un’occasione imperdibile per ampliare la propria collezione dedicata a Dragon Ball, grazie a una proposta che unisce cura nei dettagli, materiali resistenti e un design fedele all’opera originale. Una combinazione che farà sicuramente esplodere l’entusiasmo di chi da anni segue con passione le avventure dei guerrieri Z.

Prezzo e data di uscita della nuova figure

In Italia i preordini sono già stati avviati attraverso il distributore ufficiale Cosmic Group, con un’uscita prevista per maggio 2026, circa due mesi dopo il debutto giapponese fissato per marzo. Il prezzo indicativo si attesta sugli 85,00 euro, una cifra che si colloca in linea con gli standard della linea SH Figuarts e che appare competitiva considerando la qualità complessiva, la quantità di accessori e la presenza di due personaggi nello stesso pacchetto.