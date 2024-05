Smartphone realme C65 a 170€: MINIMO STORICO per oggi!

Se state cercando uno smartphone di qualità sotto i 200€ , Amazon propone oggi un'offerta imperdibile per il realme C65, con fotocamera AI da 50 MP e display da 6,67" a 90 Hz, al prezzo di soli 169,99€ anziché 219,99€. Questo smartphone vanta una ricarica rapida da 45W che garantisce prestazioni elevate e una lunga durata della batteria da 5.000mAh. Con la sua certificazione di fluidità per 48 mesi TÜV SÜD, realme C65 promette un'esperienza d'uso senza ritardi per anni. Aggiunge un tocco di classe con il suo design della fotocamera top di gamma e non vi lascerà mai a piedi, anche sotto la pioggia, grazie allo Smart Touch antipioggia. Non perdete l'occasione di acquistare questo smartphone con uno sconto del 23% solo su Amazon.

Smartphone realme c65, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo smartphone realme C65 è l'ideale per chi cerca un dispositivo capace di tenere il passo con un lifestyle dinamico e sempre in movimento. Con la sua batteria da 5.000 mAh e la ricarica rapida da 45W, vi garantirà di restare connessi e attivi per tutta la giornata, soddisfacendo le esigenze di chi desidera consumare contenuti multimediali, come videogiochi, film o musica, senza preoccupazioni.

Per gli appassionati di tecnologia e gaming, lo smartphone realme C65 eleva l'esperienza di gioco grazie all'integrazione dell'AI, che riduce i ritardi e migliora la fluidità, garantendo così sessioni di gioco prolungate e senza interruzioni. La fotocamera AI da 50 MP, insieme al design di alta gamma, risponde alle esigenze di chi non vuole rinunciare a scattare foto di qualità e mostrare uno stile impeccabile. Infine, la funzionalità Smart Touch antipioggia assicura un utilizzo senza intoppi anche nelle giornate più umide, arricchendo di praticità l'esperienza d'uso quotidiana.

In conclusione, lo smartphone realme C65 è un'ottima offerta per chi cerca un dispositivo affidabile, potente e versatile. Con la sua tecnologia di ricarica rapida, ampio storage di 8+256 GB, display ad alta frequenza di aggiornamento e resistenza all'acqua, è perfetto per gli utenti più esigenti. Ideale sia che si tratti di gioco, lavoro o fotografia. Con un prezzo scontato da 219,99€ a soli 169,99€, rappresenta un acquisto che vi consigliamo senza indugi.

Vedi offerta su Amazon