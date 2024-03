Volete provare Skull and Bones? Oggi costa il 38% in meno su PS5

Il destino di Skull and Bones non è stato quello che sicuramente Ubisoft si augurava quando, nel 2013, faceva muovere i primi passi al progetto. Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, il titolo piratesco è infatti penalizzato da numerose ingenuità e mostra il fianco alla sua gestazione lunga e problematica — motivo per cui è difficile immaginare di avvicinarcisi al prezzo pieno di 79,99€ che Ubisoft aveva immaginato di affibbiargli. Tuttavia, grazie alle offerte di primavera di Amazon, ora potete comprare la Limited Edition per PS5 con un bel risparmio del 37%, al costo di 49,99€. Se non potete resistere all'idea di solcare i mari e mettervi al timone della vostra nave corsara, l'occasione è molto buona.

Skull & Bones, chi dovrebbe acquistarlo?

Skull and Bones è un videogioco pensato per gli amanti delle esperienze online e chi è affascinato dall'idea di avventure piratesche. Ambientato in un mondo aperto dove potete affrontare battaglie con altre navi pirata, il gioco in questa Limited Edition propone sia tutti i contenuti base che la missione aggiuntiva Ashen Corsair. Può essere un'esperienza interessante per chi ama i giochi che puntano su azione e strategia, e per chi ai tempi di Assassin's Creed IV è rimasto affascinato dalle sue epiche battaglie navali, a caccia dei bottini più preziosi.

Skull and Bones vi offre anche la possibilità di sbizzarrirvi con fino a dieci navi che potete personalizzare per esprimere al meglio la vostre vena corsara. Inoltre, potete decidere anche di giocare in compagnia, condividendo contratti e ricompense con altri giocatori, o di affrontare nemici gestiti direttamente dal gioco. Come tutti i titoli online di massa, sarà importante progredire ottenendo equipaggiamenti sempre migliori e imporre la propria fama lungo i mari che solcherete: l'idea di Ubisoft è quella di supportare Skull and Bones nel lungo periodo e speriamo che possa essere effettivamente così, con quindi nuovi contenuti che arriveranno nel corso del tempo per rinnovare la proposta ludica.

Visto che il prezzo di 80€ imposto da Ubisoft era assolutamente impensabile rispetto a quanto Skull and Bones ha da dare al giocatore, poter oggi portare a casa l'edizione limitata a 49,99€ è molto più sensato e più conveniente. Raccomandiamo di approfittare dello sconto a chi ama gli MMO, a chi subisce il fascino degli universi online dedicati ai pirati e a chi ama lo stile Ubisoft e attendeva una buona occasione per testare anche la sua più recente fatica.

Vedi offerta su Amazon