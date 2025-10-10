Bandai apre ufficialmente i preordini per la nuova SH Figuarts di Shampoo, tratta dall’atteso anime remake di Ranma ½, distribuito da Netflix. Questa nuova proposta di Tamashii Nations si ispira al recente adattamento animato del celebre manga di Rumiko Takahashi, pubblicato originariamente sulle pagine della Weekly Shonen Sunday nel 1987 e adattato in una serie anime nel 1989, che contribuì a rendere Ranma ½ un fenomeno globale. Il remake, prodotto dallo Studio MAPPA e tutt’ora in corso, ha riacceso l’interesse dei fan per le vicende di Ranma Saotome e dei suoi eccentrici comprimari, riportando sullo schermo personaggi iconici come Shampoo con un look rinnovato e un’animazione di altissimo livello.

Shampoo - SH Figuarts

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Shampoo è una delle figure femminili più amate della serie. Originaria del villaggio cinese delle Donne Guerriere, insegue Ranma dopo essere stata sconfitta in combattimento dalla sua versione femminile, decisa a vendicare l’onore del suo clan. Tuttavia, ignara che la “ragazza con il codino” e Ranma siano la stessa persona, finisce per innamorarsi di lui. A complicare ulteriormente la situazione, anche Shampoo cade nelle Sorgenti Maledette, trasformandosi in un gatto ogni volta che entra in contatto con l’acqua fredda, un dettaglio comico ma significativo, considerando la nota paura dei gatti di Ranma.

La nuova SH Figuarts di Tamashii Nations riproduce fedelmente l’aspetto di Shampoo come appare nel remake, sfruttando le più avanzate tecnologie di scultura e articolazione sviluppate da Bandai. Il corpo della figure, alta circa 12 cm, è realizzata interamente in PVC e ABS, con parti in plastica flessibile applicate in zone strategiche degli abiti per garantire una posabilità naturale e fluida.

La confezione include numerosi accessori: quattro volti intercambiabili, quattro paia di mani extra, un paio di mani giunte e l’Okamochi, il tipico contenitore per il trasporto del cibo, fedele al dettaglio visto nell’anime.

Prezzo e data di uscita della nuova figure

Distribuita in Italia da Cosmic Group, la SH Figuarts di Shampoo sarà rilasciata in Giappone nel maggio 2026, mentre l’arrivo nel nostro Paese è previsto per luglio 2026. Il prezzo consigliato al pubblico è di circa 70,00 euro.