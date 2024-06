Set LEGO Ford GT 2022 a solo 103€: un'icona delle supercar!

Mentre aspettiamo novità su LEGO Horizon Adventures e vi segnaliamo tutti i pre-order LEGO disponibili, ecco un bellissimo set in offerta per voi. Ford GT 2022 LEGO è ora disponibile su Amazon al prezzo speciale di 102,99€ invece di 119,99€, offrendovi un risparmio del 14%. Questo coinvolgente set da costruzione per adulti vi permette di ricreare nei minimi dettagli la Ford GT 2022, una vera e propria icona delle supercar. Ogni elemento è stato meticolosamente riprodotto per assicurarvi una fedele replica in scala 1:12. Vi immergerete in un progetto dedicato agli amanti delle automobili e dei mattoncini LEGO, con un modello finale che stupirà per dettagli e precisione. Non perdete l'occasione di aggiungere questo pezzo alla vostra collezione!

Set LEGO Technic Ford GT 2022, chi dovrebbe acquistarlo?

Il set LEGO Ford GT 2022 è una scelta perfetta per gli adulti appassionati di supercar. Con i suoi 1468 pezzi, offre un'esperienza di costruzione intensa e gratificante, ricreando una replica fedele della Ford GT 2022 con dettagli minuziosi come il motore V6 con pistoni mobili, le sospensioni indipendenti, l’alettone regolabile, lo sterzo frontale, le portiere e il cofano che si aprono. È anche il regalo perfetto per ogni appassionato della Ford, offrendo non solo il piacere della costruzione ma anche il valore di un pezzo da esposizione, impreziosendo qualsiasi collezione o stanza con un tocco di eleganza e sportività.

L'app LEGO Builder arricchisce ulteriormente l'esperienza, fornendo istruzioni dettagliate e interattive che permettono di visualizzare ogni passaggio con precisione. Quindi, sia che siate collezionisti esperti o novizi del mondo LEGO Technic, questo set promette di soddisfare il vostro desiderio di costruzione e di supercar, offrendo ore di intrattenimento e un risultato finale di grande soddisfazione. Il modellino completato misura 9 cm di altezza, 39 cm di lunghezza e 18 cm di larghezza.

Al prezzo di 102,99€ invece di 119,99€, il set LEGO Ford GT 2022 rappresenta un'occasione imperdibile per gli amanti delle supercar. Non solo avrete il piacere di costruire una replica dettagliata di una delle auto più iconiche della Ford, ma otterrete anche un pezzo da esposizione di straordinaria bellezza. Vi consigliamo di approfittare di questa offerta per aggiungere questo modello ad alta fedeltà alla vostra collezione o per regalarlo a un appassionato Ford.

