Set LEGO con mech e moto Ninjago a 31€: un'avventura 2 in 1!

Scoprite l'offerta di oggi su Amazon su questo set LEGO con mech e moto Ninjago, un fantastico modellino 2 in 1 che vi permetterà di rivivere le emozionanti avventure della serie Ninjago La rivolta dei draghi. Questo set include un'action figure mech trasformabile in una moto giocattolo ninja e 3 minifigure. Originariamente proposto al prezzo di 47,99€, è ora disponibile a soli 30,90€, permettendovi di risparmiare il 36%. Un'opportunità imperdibile per regalare o arricchire la collezione di giochi ninja dei vostri bambini (o vostra!).

Set moto-mech transformer di Sora LEGO Ninjago, chi dovrebbe acquistarlo?

Consigliato dagli 8 anni di età, è perfetto per chi ama ricreare le epiche scene d'azione viste nella serie TV Ninjago Dragons Rising. Grazie alla possibilità di trasformare un'imponente action figure mech in una velocissima moto dotata di spade dorate e shooter, i fan si troveranno immersi in un mondo di avventure senza fine.

Inoltre, con le 3 minifigure incluse, ovvero Arin, Sora e Rapton, ciascuno munito dei propri accessori e armi, e ulteriori elementi come un aliante armato e un modellino di Baby Riyu, i bambini hanno tutto il necessario per inventare nuove storie e dare vita a scontri mozzafiato.

In offerta a 30,90€ dal prezzo originale di 47,99€, il set moto-mech transformer di Sora LEGO Ninjago è un'opzione di acquisto eccellente per i giovani fan. Combina gioco creativo e avventura, con la possibilità di ricreare scene d'azione dalla serie TV o inventare nuove storie. Consigliamo l'acquisto per il suo valore ludico e educativo, unendo il divertimento della costruzione LEGO alla fantasia delle battaglie ninja.

